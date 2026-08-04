Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Doña Clara sorprende a Paula con una inesperada propuesta

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Pablo y Nieves irán a visitar a Marisol a casa de los De la Reina mientras las ventas en la fábrica seguirán cayendo por momentos.

Irán tan mal las cosas que Andrés amenazará a Gabriel con hablar directamente con Hugo Brossard si no cambia la formulación.

Por otro lado, Claudia, siguiendo los consejos de su tía Manuela, le contará a Miguel su historia con Mateo y le confesará que también sufrió un aborto.

Beatriz animará a Gabriel para que siga con su estrategia y no se doblegue mientras Valentina hablará con Nieves para intentar superar su bloqueo y poder tener una relación normal con Andrés.

Roque y Eduardo tendrán una tensa conversación y el joven empezará a atar cabos sobre la verdadera identidad del chófer de los De la Reina.

Y doña Clara le propondrá a Paula un trabajo muy especial fuera de Toledo. Así pondrá distancia con Tasio ya que ahora es lo que necesita. ¿Aceptará ella?

¡Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas