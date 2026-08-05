Una vecina de Ceuta denuncia que se sienten ciudadanos de segunda: "El Gobierno ha abandonado a su país"

La preocupación se mantiene por la presencia de inmigrantes en distintos puntos de la ciudad de Ceuta. El abastecimiento de productos básicos y la incertidumbre sobre qué ocurrirá cuando disminuya el despliegue extraordinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, son las principales preocupaciones de los ceutíes.

Una vecina de Ceuta ha expresado esta mañana en Espejo Público su malestar por la gestión de la crisis, asegurando que los residentes de la ciudad autónoma se sienten abandonados por el Gobierno. "Aquí no se ha resuelto nada. El Gobierno ha abandonado a su país. Esto es España", afirma con contundencia, mientras responsabiliza al Ejecutivo de la situación que atraviesa la ciudad. La mujer insiste en que los ceutíes no culpan a la población marroquí, con la que aseguran convivir desde hace décadas, sino a la gestión política de la crisis.

Ante las acusaciones de racismo, responde: “Nosotros no somos racistas porque llevamos siglos conviviendo con cuatro culturas diferentes. Yo tengo familia musulmana y son gente estupenda. Yo no le echo la culpa a la gente; le echo la culpa al Gobierno”.

"Esa barrera la salta un niño"

La vecina ceutí responde con una risa cargada de ironía sobre esta medida: "Me río por no llorar, lo juro. Esa barrera te la salta un niño. Me parece ridícula. La protección de verdad es mandar efectivos y devolver a quienes entren ilegalmente", afirma. También critica que, a su juicio, el Ejecutivo haya rebajado la gravedad de la situación mientras todavía persiste la incertidumbre en la ciudad, y añade: "¿Cómo se puede ir un Gobierno de vacaciones con una crisis como la que estamos viviendo? Esto no está solucionado".

"No tenemos los mismos derechos"

Muchos residentes sienten que Ceuta no recibe el mismo trato que el resto del territorio nacional: “Pagamos impuestos como todos, pero no tenemos los mismos derechos (...) Nosotros no somos ciudadanos de segunda, somos españoles. Pagamos impuestos como todo el mundo, pero no tenemos los mismos derechos”.

Explica que durante los primeros momentos de la crisis permaneció en casa por miedo, aunque después decidió salir para mostrar en redes sociales lo que, según ella, estaba ocurriendo en la ciudad. “A mí no me da la gana encerrarme. Salgo todos los días y he informado mediante mis redes sociales de lo que está pasando en realidad”, asegura.

Problemas de abastecimiento

Mientras tanto, algunos vecinos denuncian problemas de abastecimiento derivados de la situación. Ceuta depende en gran medida del suministro procedente de la península y, según relatan, en los últimos días han comenzado a escasear algunos productos en supermercados y comercios. “Falta pan, carne, verdura… Si no llegan productos de la península, nosotros también vamos a tener problemas”, advierte.

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

La principal preocupación de esta vecina es qué ocurrirá cuando desaparezca el despliegue extraordinario de militares y agentes que actualmente permanece en la ciudad. “Los vecinos no estamos tranquilos por las calles. Los niños no pueden salir con normalidad y queremos que no retiren a los militares y que dejen actuar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para proteger al pueblo”, reclama.

Finalmente, lanza un mensaje de preocupación por la capacidad de respuesta ante posibles nuevos incidentes: “Si hay una avalancha de personas entrando en un comercio y ni los propietarios ni la Policía pueden defenderlo... ¿Cómo nos defendemos de eso en Ceuta? Es un problema muy grave”.

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