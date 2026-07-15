Bertín Osborne cancela su concierto en el festival de Chamberí: "No estoy bien"

Bertín Osborne parecía estar recuperándose del delicado estado de salud en el que se encontraba tras haber pasado por segunda vez el COVID-19. El cantante reconocía ante los micrófonos que lo había pasado mal pero que estaba "casi, casi" bien.

Sin embargo, ha tenido que cancelar su concierto en el festival de Chamberí por problemas de salud. La colaboradora Susana Uribarri ha recibido un audio donde le ha explicado la situación en la que se encuentra actualmente: "Todavía me ahogo, todavía tengo falta de aire y flemas", ha sido la confesión del artista.

"No estoy bien", asegura a la vez que reconoce que no puede hacer un concierto y que el otro día intentó cantar pero fue "un sufrimiento". No lo canceló porque eran amigos y no quería hacer el feo. Por su parte, Uribarri considera que ha sido un acto de responsabilidad total cortar por su bien para poder recuperarse.

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