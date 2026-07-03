Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todo sobre las declaraciones de las hermanas de Jonathan Andic tras la muerte de su padre

Las hermanas de Jonathan Andic, principal sospechoso de la muerte de su padre, el CEO y fundador de Mango, Isak Andic, volverán a declarar este viernes, aunque esta vez lo harán ante la jueza. Por el momento, se las ha visto llegar al juzgado en torno a las 10:30 de la mañana, acompañadas por una de las abogadas de la defensa de Jonathan Andic.

Anteriormente ya prestaron declaración ante los Mossos d'Esquadra, donde aseguraron que la relación entre padre e hijo era buena. Además, dejaron claro que Jonathan no era una persona interesada y que no se movía por dinero. Judith y Sarah declararán como testigos y responderán a las preguntas de la fiscal, Teresa Yoldi, y de los abogados de Jonathan, Cristóbal Martell y Sebastián de Juan.

Hoy sabremos si aportan nueva información, ofrecen una versión diferente de los hechos o, por el contrario, mantienen la misma declaración que realizaron hace meses. Sigue el programa de hoy para no perderte ninguna de las novedades sobre este caso.

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