Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todo sobre las declaraciones de las hermanas de Jonathan Andic tras la muerte de su padre

Hoy, las hermanas de Jonathan Andic declaran ante el juez por la investigación de la muerte de su padre. ¿Mantendrán la versión que dieron el pasado septiembre o habrá nuevas versiones?

Judith y Sarah, hermanas de Jonathan Andic

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Las hermanas de Jonathan Andic, principal sospechoso de la muerte de su padre, el CEO y fundador de Mango, Isak Andic, volverán a declarar este viernes, aunque esta vez lo harán ante la jueza. Por el momento, se las ha visto llegar al juzgado en torno a las 10:30 de la mañana, acompañadas por una de las abogadas de la defensa de Jonathan Andic.

Anteriormente ya prestaron declaración ante los Mossos d'Esquadra, donde aseguraron que la relación entre padre e hijo era buena. Además, dejaron claro que Jonathan no era una persona interesada y que no se movía por dinero. Judith y Sarah declararán como testigos y responderán a las preguntas de la fiscal, Teresa Yoldi, y de los abogados de Jonathan, Cristóbal Martell y Sebastián de Juan.

Hoy sabremos si aportan nueva información, ofrecen una versión diferente de los hechos o, por el contrario, mantienen la misma declaración que realizaron hace meses. Sigue el programa de hoy para no perderte ninguna de las novedades sobre este caso.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Conocimientos, intuición... ¿y una ayuda extra?: todo vale el miércoles para ganar en ¡Salta!

Conocimientos, intuición... ¿y una ayuda extra?: todo vale el miércoles para ganar en ¡Salta!

Judith y Sarah, hermanas de Jonathan Andic

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todo sobre las declaraciones de las hermanas de Jonathan Andic tras la muerte de su padre

La senadora considera que el documento "responde a una derecha extrema"

Susana Díaz confiesa estar "preocupada por los andaluces" tras la firma del pacto PP-Vox: "Es un documento sin corazón y sin alma"

Sigue la primera semifinal de Tu cara me suena en directo
¡No te la pierdas!

Sigue la primera semifinal de Tu cara me suena en directo: Miquel Fernández y María José Campanario estarán en el programa

Receta de bonito en papillote, de Joseba Arguiñano
Para 2 personas

Joseba Arguiñano cocina junto a Vanesa Romero un bonito en papillote: ¡listo en 8 minutos de horno!

La doctrina García Ortiz.
GUARDIA CIVIL

JUCIL reclama el cese de Mercedes González tras su imputación: "No puede haber un régimen severo para los guardias civiles y otro indulgente para quien está al mando"

La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reavivado el debate sobre la continuidad de la cúpula del instituto armado.

La hija mayor, de 26 años, fue la que advirtió a las autoridades y se encuentra fuera de peligro
Crimen machista

La "dantesca escena" que encontró la Policía en el crimen machista de Alicante: "La madre y la hija habían sido asesinadas a cuchilladas por el padre"

Los hechos han ocurrido este pasado jueves por la tarde. Su hija mayor fue la que avisó a las autoridades y se mantiene fuera de peligro.

El nuevo vicepresidente de la Junta afirma en 'Espejo Público' que el pacto con el PP aplica "el sentido común"

Manuel Gavira (Vox) defiende el acuerdo con Juanma Moreno: "En Andalucía hay recursos limitados y queremos que vayan a los españoles"

Alerta bacterias carnívoras.

La bacteria carnívora llega al Mediterráneo: "Es muy peligrosa, puede pasar de los calambres y dejarte en coma"

El salario mínimo, en máximos.

"Cobro lo normal, 1.300". Los sueldos cada vez se parecen más al Salario Mínimo

Publicidad