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Crimen machista

La "dantesca escena" que encontró la Policía en el crimen machista de Alicante: "La madre y la hija habían sido asesinadas a cuchilladas por el padre"

Los hechos han ocurrido este pasado jueves por la tarde. Su hija mayor fue la que avisó a las autoridades y se mantiene fuera de peligro.

La hija mayor, de 26 años, fue la que advirtió a las autoridades y se encuentra fuera de peligro

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Sofía Avendaño
Publicado:

Este pasado jueves 2 de julio El Fenollar, en Alicante, ha vivido un apuñalamiento que ha terminado con la vida de una mujer de 55 años y una joven de 21. El presunto asesino era el marido y padre de las víctimas. La hija mayor de la familia, de tan solo 26 años, fue la que alertó a las autoridades, mientras el crimen se cometía sobre las 19:40 de la tarde. Esta segunda hija permanece con vida en el hospital, donde también se encuentra su padre, herido tras intentar terminar con su vida.

El suceso se conoció cuando la hija mayor llamó al teléfono de emergencias 112 alrededor de las 19.40 horas para alertar de lo que estaba ocurriendo en el interior de la vivienda familiar. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil y los servicios sanitarios. A su llegada, los agentes localizaron los cuerpos sin vida de la madre y de la hija menor, ambas con heridas de arma blanca, así como al presunto agresor y a la otra hija heridos.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos, que por el momento se tratan como un posible caso de violencia de género.

Consternación entre los vecinos

La noticia ha causado una profunda conmoción en la pedanía alicantina. Los vecinos aseguran que la familia era muy conocida en la zona, donde regentaba una churrería, y describen al presunto agresor como una persona "ejemplar", siempre dispuesta a ayudar. "Nunca habíamos escuchado una discusión ni una palabra más alta que otra", relatan algunos residentes, que aseguran no salir de su asombro por lo ocurrido.

Mientras continúa la investigación, el presunto autor permanece ingresado bajo custodia policial después de que intentara suicidarse tras el ataque. Por su parte, la hija de 26 años continúa recuperándose de las heridas sufridas durante la agresión.

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