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Conocimientos, intuición... ¿y una ayuda extra?: todo vale el miércoles para ganar en ¡Salta!

Entre los próximos concursantes, hay que se encomendará a la Virgen del Rosario. "No le pidamos tanto", le advierte Manel Fuentes.

Conocimientos, intuición... ¿y una ayuda extra?: todo vale el miércoles para ganar en ¡Salta!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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En ¡Salta! no siempre basta con tener los conocimientos necesarios para responder correctamente. La intuición, la estrategia y hasta la confianza en uno mismo pueden marcar la diferencia entre seguir avanzando sobre el puente o despedirse del concurso antes de tiempo. En la próxima entrega, los nuevos participantes pondrán sobre la mesa todo tipo de recursos para intentar acercarse al gran premio, incluidos algunos que van mucho más allá de la cultura general.

Entre los concursantes destaca uno que no oculta cuál es su mejor aliado antes de enfrentarse al desafío: la Virgen del Rosario. Convencido de que cualquier ayuda puede resultar decisiva en los momentos de máxima presión, asegura que se encomendará a ella para afrontar las preguntas y tomar las decisiones más importantes de la noche. Una confesión que provoca la inmediata reacción de Manel Fuentes, siempre atento a las historias personales de los participantes.

“No le pidamos tanto”, bromea el presentador al escuchar la peculiar estrategia del concursante. El comentario sirve para rebajar la tensión antes de una noche en la que los nervios volverán a ser protagonistas. Con conocimientos, intuición y hasta un poco de fe en juego, los aspirantes tratarán de encontrar la fórmula perfecta para cruzar el puente y acercarse a los deseados 50.000 euros. ¡No faltes el miércoles a la cita con el concurso!

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