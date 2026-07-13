Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el hijo de Fernando Esteso responde a las incógnitas que dejó su padre

Fernando Esteso fue un actor y humorista español muy querido por su público. Murió el pasado 1 de febrero en Valencia tras pasar por una insuficiencia respiratoria. Su despedida fue en Zaragoza y muchos de los allí presentes se indignaron por la ausencia de altas autoridades para despedir a esta figura emblemática.

"Admirado y amado por todos los que te conocieron" Son las bonitas palabras que le dedican sus hijos, cinco meses después de su fallecimiento para honrar toda su trayectoria. También han quedado reflejadas las últimas palabras con las que Fernando Esteso quería ser recordado: "Viví la vida a mi manera".

Hoy, su hijo Fernando José Esteso Egea, vendrá a plató para hablar del gran legado del actor, de sus aventuras con su gran amigo Andrés Pajares y para aclarar muchas preguntas sin respuesta que ha dejado su padre en vida. No te lo pierdas y sigue el programa a partir de las 17:00.

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