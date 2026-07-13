Ana Muñoz cuenta las situaciones más impactantes que ha vivido como taxista: "¡Qué bonito el bebé que tienes detrás!"

Esta es la historia de Ana Muñoz, una de las taxistas más jóvenes de la actualidad. Ella cuenta que en su trabajo ha vivido todo tipo de situaciones y que lo que más le gusta es trabajar por la noche. "He visto de todo" y "No le tengo miedo", asegura.

Ana explica que muchos clientes han intentado ligar con ella. Dice que, al ser mujer y recoger a personas que salen de fiesta, algunos aprovechan para hacer su último intento de conquistarla. Incluso comenta que muchísimos no querían bajarse del taxi.

Sin embargo, lo más sorprendente que le ha ocurrido no tiene que ver con los piropos ni con personas que habían bebido demasiado. Un día encontró a un bebé en el asiento de atrás del taxi. Se dio cuenta porque una mujer le dijo: "¡Qué bonito el bebé que tienes detrás!". Ana respondió que no era suyo y entonces descubrió que el pequeño había estado todo el viaje dormido. Después lo llevó a la maternidad de O'Donnell.

La joven tenía claro desde hacía tiempo que quería ser taxista porque le encanta conducir. "La pasión la he sacado de mi padre", explica. Además, cuenta que la mayoría de los clientes suele dejarle propina. También reconoce que, al ser nueva en la profesión, en alguna ocasión han intentado regatearle el precio del viaje.

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