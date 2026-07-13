Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DIARIO DE UNA TAXISTA

Ana Muñoz cuenta las situaciones más impactantes que ha vivido como taxista: "¡Qué bonito el bebé que tienes detrás!"

Ana es una joven que tenía claro desde pequeña que quería dedicarse a la conducción. Desde entonces, ha vivido experiencias increíbles y reconoce que no le teme a la noche.

Taxista joven

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Esta es la historia de Ana Muñoz, una de las taxistas más jóvenes de la actualidad. Ella cuenta que en su trabajo ha vivido todo tipo de situaciones y que lo que más le gusta es trabajar por la noche. "He visto de todo" y "No le tengo miedo", asegura.

Ana explica que muchos clientes han intentado ligar con ella. Dice que, al ser mujer y recoger a personas que salen de fiesta, algunos aprovechan para hacer su último intento de conquistarla. Incluso comenta que muchísimos no querían bajarse del taxi.

Sin embargo, lo más sorprendente que le ha ocurrido no tiene que ver con los piropos ni con personas que habían bebido demasiado. Un día encontró a un bebé en el asiento de atrás del taxi. Se dio cuenta porque una mujer le dijo: "¡Qué bonito el bebé que tienes detrás!". Ana respondió que no era suyo y entonces descubrió que el pequeño había estado todo el viaje dormido. Después lo llevó a la maternidad de O'Donnell.

La joven tenía claro desde hacía tiempo que quería ser taxista porque le encanta conducir. "La pasión la he sacado de mi padre", explica. Además, cuenta que la mayoría de los clientes suele dejarle propina. También reconoce que, al ser nueva en la profesión, en alguna ocasión han intentado regatearle el precio del viaje.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Polémica racismo Rajoy

Tenso debate por la polémica originada por Mariano Rajoy sobre el España- Francia: "¡Cómo no va a ser eso racista!"

Taxista joven

Ana Muñoz cuenta las situaciones más impactantes que ha vivido como taxista: "¡Qué bonito el bebé que tienes detrás!"

Joaquín Manso en Espejo Público.

El director de 'El Mundo' Joaquín Manso apunta a la causa del incendio de 'Los Gallardos': "Muchas de esas zonas no cumplen con la obligación"

Antoñito Molina
Mejores momentos | Asalto final

“Cuando te duele el corazón habría que escuchar tu voz”: las bonitas palabras de Antoñito Molina a Lucía

Los concursantes hacen balance de su paso por Tu cara me suena 13
Exclusivo

“Me llevo a ocho amigos para toda la vida”: los concursantes hacen balance de su paso por Tu cara me suena 13

Paco Castañares
Incendio Los Gallardos

Paco Castañares asegura que las muertes en el incendio de Los Gallardos eran evitables: "Es una tarea muy fácil que vale 300€"

El experto en incendios se ha pronunciado sobre la principal hipótesis del origen del fuego y sobre la responsabilidad de que los incendios adquieran semejante magnitud. También recomienda tomar una serie de medidas por parte de los ayuntamientos y de autoprotección de los ciudadanos.

Roberto Leal aclara una norma fundamental de AlaZ: "Por si alguien se ha extrañado en casa"
Sobre la prueba final

Roberto Leal aclara una norma fundamental de AlaZ: "Por si alguien se ha extrañado en casa"

El presentador aprovechó lo ocurrido con una de las respuestas de David para explicar por qué era válida.

Leonor Lavado: la combinación perfecta entre trabajo y comedia

Leonor Lavado: la combinación perfecta entre trabajo y comedia

Antonio Orozco

Antonio Orozco se rinde a Sol: “Leonard Cohen soñó que un niño de tu edad hiciese una versión así”

Lolita Flores

Lolita agradece a Jesulín de Ubrique haber imitado a Manolo Tena: “Nunca se vio la importancia que tenía en España”

Publicidad