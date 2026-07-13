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Los consejos del experto para un correcto uso del aire acondicionado sin sorpresas en la factura:"Así ahorramos dinero"

Con la llegada del calor se dispara el consumo de los aires acondicionados. saber regularlo es todo un arte que nos puede hacer ahorrar una gran suma de dinero en la factura.

La guerra del aire acondicionado.

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Laura Simón
Laura Simón
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Cada verano en las oficinas se vive la llamada 'guerra del aire acondionado'. Donde unos se mueren de frío otros viven en un calor eterno. Saber regular el aire acondicionado es todo un desafío que hará que el ambiente se mantenga estable y que no se dispare la factura.

José María Camarero, periodista económico de ABC, apunta que no hay una obligación legal en el caso de las empresas que determine cuál es esa temperatura ideal pero sí recomendaciones que dicen cómo usar el aire acondicionado para que esté en un punto óptimo. Esa temperatura ideal se sitúa entre los 24 y los 26 grados.

Esa temperatura estable la debería mantener el propio aparato con el modo automático

Aparentemente los 26 grados podrían dar una percepción de calor en una estancia, pero según el exprto estaríamos hablando de los grados ideales. Un grado menos de aire acondicionado supone un 8% más de gasto de luz y de energía.

La tempertura media la debería mantenr el propio aparato con el modo automático o el modo 'eco'. "Utilizando estos dos modos estaremos estabilizando la temperatura y ahorrando dinero".

El periodista Rubén Amón contaba que tenía una temperatura de 19 grados en su casa. Bromeaba diciendo: "Yo vivo porlarizado, trabajo para pagar el aire acondicionado y la calefacción".

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