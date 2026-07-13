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Todas las actuaciones con las que Paula Koops se ha crecido en Tu cara me suena 13

La madrileña se ha superado gala tras gala y nos ha regalado grandes números en su paso por esta decimotercera edición.

Todas las actuaciones con las que Paula Koops se ha crecido en Tu cara me suena 13

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Patri Bea
Patri Bea
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Paula Koops es una de las cinco finalistas de esta edición de Tu cara me suena y se jugará este viernes el triunfo junto a J Kbello, Cristina Castaño, María Parrado y Martín Savi. La madrileña imitará a Liza Minnelli.

El examen definitivo: Paula Koops canta Mecano delante de Ana Torroja

Paula Koops ha ido ganando seguridad en Tu cara me suena con el paso de las semanas y nos ha sorprendido con imitaciones como Aitana, Olivia Rodrigo o Nathy Peluso. Sin embargo, su noche fue en la que imitó a Raye, donde se llevó la victoria tras recibir la máxima puntuación del público y del jurado.

La cantante también ha destacado en esta edición de Tu cara me suena por sus particulares ‘podcasts’, como los ha definido Manel Fuentes, ya que siempre que pasaba por el pulsador le gustaba dar un pequeño discurso. ¡Revive todas sus actuaciones antes de los directos en el vídeo de arriba!

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