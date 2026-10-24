María Dolores, la abuela en guerra con su nieto por la casa: "Para mí, ya no es mi familia"

María Dolores está en guerra con su nieto Juan desde hace años. Él vive en una de sus casas, en el mismo edificio que su abuela, y se niega a marcharse, pese a que María Dolores quiere recuperar su casa.

Según denuncia María Dolores, Juan ha llegado a robarla o a intentar agredirla. Su nieto está haciendo obras en la vivienda para convertirla en viviendas turísticas, algo a lo que María Dolores se opone.

Por su parte, Juan asegura que todo es falso y que desde el principio tenían un trato para reconvertir la vivienda. Además, afirma que es ella quien le boicotea y no le deja vivir en paz, rompiéndole los cristales, echando aceite en sus escaleras, insultándole...

"Mi madre va a emprender acciones legales", afirma Juan. Este advierte que hay un hombre que trata de engañar a su abuela y que, desde que va con él, no le gustaron sus intenciones. Algo que María Dolores niega.

La abuela de Juan está desesperada y asegura que no hay posibilidad de reconciliación. "Yo ya no tengo familia", sentencia. ¿Lograrán María Dolores y Juan arreglar sus diferencias?