GUERRA FAMILIAR
María Dolores, la abuela en guerra con su nieto por la casa: "Para mí, ya no es mi familia"
Juan, el nieto de María Dolores, vive en una de sus casas desde hace 14 años. Pese a que ella le ha pedido que se marche, este se niega y ambos se acusan de hacerse la vida imposible mutuamente.
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María Dolores está en guerra con su nieto Juan desde hace años. Él vive en una de sus casas, en el mismo edificio que su abuela, y se niega a marcharse, pese a que María Dolores quiere recuperar su casa.
Según denuncia María Dolores, Juan ha llegado a robarla o a intentar agredirla. Su nieto está haciendo obras en la vivienda para convertirla en viviendas turísticas, algo a lo que María Dolores se opone.
Por su parte, Juan asegura que todo es falso y que desde el principio tenían un trato para reconvertir la vivienda. Además, afirma que es ella quien le boicotea y no le deja vivir en paz, rompiéndole los cristales, echando aceite en sus escaleras, insultándole...
"Mi madre va a emprender acciones legales", afirma Juan. Este advierte que hay un hombre que trata de engañar a su abuela y que, desde que va con él, no le gustaron sus intenciones. Algo que María Dolores niega.
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La abuela de Juan está desesperada y asegura que no hay posibilidad de reconciliación. "Yo ya no tengo familia", sentencia. ¿Lograrán María Dolores y Juan arreglar sus diferencias?
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