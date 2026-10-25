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Polémica en Operación Triunfo por su 25 aniversario: Rosa López estalla y los "triunfitos" toman partido

La cantante Rosa López ha abierto un debate en redes con un vídeo en el que afirma que, en caso de que se celebre un reencuentro por el 25 aniversario de Operación Triunfo, no acudirá. Una postura que otros "triunfitos" han aplaudido y secundado.

Rosa López

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 25 aniversario de Operación Triunfo llega envuelto en polémica. Las declaraciones de Rosa López, ganadora de la primera edición, han abierto un debate sobre el trato que han recibido los antiguos concursantes y el apoyo del programa a sus carreras. La organización ya ha respondido y otros "triunfitos" han comenzado a pronunciarse.

Rosa López estalla

Rosa López ha expresado su malestar a través de un vídeo en redes sociales, donde ha explicado que durante estos 25 años ha estado siempre dispuesta a colaborar con Operación Triunfo. Sin embargo, considera que su implicación no siempre ha recibido la misma atención y ha denunciado la falta de apoyo a su carrera en solitario. Por ello, ha anunciado que, en caso de celebrarse una gala aniversario, ella no asistirá.

La cantante también ha cuestionado que los artistas de la primera edición tengan que acudir continuamente a los homenajes por el programa que los hizo famosos. Esta afirma que en alguna ocasión ha participado sin cobrar y que estas apariciones le han impedido dedicar tiempo a otros compromisos.

La respuesta de los organizadores

Las palabras de Rosa no han tardado en provocar una reacción por parte de la organización. Pilar Vidal se ha puesto en contacto con los organizadores del reencuentro de Operación Triunfo y Vidal afirma que, de momento, no hay gala, ya que ni la televisión pública ni la plataforma a la que se le ha propuesto lo han aceptado.

Además, la organización ha querido aclarar algo que Rosa decía en su vídeo. La artista advierte que ha ido varias veces a eventos de Operación Triunfo sin cobrar, algo ante lo que los organizadores han querido hacer un apunto. "Siempre que llaman a los artistas, se les paga", asegura Pilar Vidal.

Rosa López

"Triunfitos" divididos

Uno de los primeros compañeros en pronunciarse ha sido Enrique Anaut, concursante de la segunda edición, que ha respaldado las quejas de Rosa. El cantante asegura que a él no le han llamado para el supuesto reencuentro y afirma que acudir a algunos eventos relacionados con el programa ha sido una experiencia complicada. Además, sostiene que él también ha participado en ocasiones sin cobrar.

Anaut también ha defendido que la gratitud hacia el programa no debe convertirse en una obligación permanente. Según él, el agradecimiento tiene que ser proporcional a lo que se recibe y los artistas deben poder decidir libremente cuándo participar.

El vídeo de Rosa López también ha recibido cometarios de apoyo por parte de otros concursantes como Manu Tenorio, que ha respondido a su mensaje con: "Amén Rosa".

Enrique Anaut

El aniversario de Operación Triunfo ha desatado multitud de reacciones. ¿Habrá finalmente una gala de reencuentro? ¿Quién asistirá? ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo!

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Polémica en Operación Triunfo por su 25 aniversario: Rosa López estalla y los "triunfitos" toman partido

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