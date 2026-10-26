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La historia de superación de Carlota: "Las personas con discapacidad no somos diferentes"

Carlota nació con un 65% de discapacidad y movilidad reducida. Sin embargo, eso no le ha impedido vivir y darle visibilidad a gente que, como ella, tiene claro que los límites no existen.

Carlota

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Sara Sanz Navarro
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Carlota nació a los 6 meses de embarazo, con un 65% de discapacidad y movilidad reducida. Los médicos le pronosticaron que no podría caminar, pero Carlota siempre tuvo claro que los obstáculos no eran lo suficientemente grandes para ella.

Con el tiempo, Carlota no solo caminó, sino que hizo una vida completamente normal, trabajando durante 12 años como recepcionista y hasta ahora como divulgadora de personas con discapacidad.

En sus conferencias, Carlota difunde su llamada 'Fórmula Carlota', un estilo de vida en el que deja claro que todo es cuestión de perspectiva. "Siempre animo a que cumplan sus sueños y a vivir con optimismo", afirma.

Hoy, Carlota es el claro ejemplo de que la discapacidad no es un problema y que no impide vivir una vida feliz: "Las personas con discapacidad no somos diferentes". ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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La historia de superación de Carlota: "Las personas con discapacidad no somos diferentes"

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