Las anécdotas de Manu Partida, declarado gafe oficial: "Mis amigos no se atreven a dejarme a sus hijos"

Hay personas que llevan la mala suerte encima y Manu Partida es una de ellas. Desde pequeño, se dio cuenta de que las desgracias iban de su mano y hoy se declara gafe oficial. "Ya lo asumo", afirma.

Sus familiares y amigos saben que es gafe y muchas veces tienen miedo de hacer planes con él. Tanto es así, que sus amigos no se atreven a dejarle al cuidado de sus hijos por si ocurre algo.

"Un día se fueron a Punta Cana y no me llevaron", confiesa Manu. Sus amigos decidieron que, después de pagar tanto dinero, no se querían arriesgar a perderlo y que ocurriera cualquier cosa si iba Manu.

Hoy, Manu tiene asumido que es gafe y abraza la mala suerte. ¡Por lo menos tiene anécdotas divertidas que contar! ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!