EN PLATÓ
Las anécdotas de Manu Partida, declarado gafe oficial: "Mis amigos no se atreven a dejarme a sus hijos"
Tras toda una vida de desgracias, Manu ha descubierto que es gafe. La suerte no está de su parte y en Y ahora Sonsoles nos cuenta algunas de sus historias. ¡No te lo pierdas!
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Hay personas que llevan la mala suerte encima y Manu Partida es una de ellas. Desde pequeño, se dio cuenta de que las desgracias iban de su mano y hoy se declara gafe oficial. "Ya lo asumo", afirma.
Sus familiares y amigos saben que es gafe y muchas veces tienen miedo de hacer planes con él. Tanto es así, que sus amigos no se atreven a dejarle al cuidado de sus hijos por si ocurre algo.
"Un día se fueron a Punta Cana y no me llevaron", confiesa Manu. Sus amigos decidieron que, después de pagar tanto dinero, no se querían arriesgar a perderlo y que ocurriera cualquier cosa si iba Manu.
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Hoy, Manu tiene asumido que es gafe y abraza la mala suerte. ¡Por lo menos tiene anécdotas divertidas que contar! ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
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