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Esta tarde, Las Virtudes vuelven a unirse para visitar el plató de Y ahora Sonsoles

Soledad Mallol y Elena Martín, más conocidas como Las Virtudes, visitan el plató de Y ahora Sonsoles para rememorar una carrera marcada por el humor y la reivindicación.

Las Virtudes

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Las Virtudes fueron uno de los dúos cómicos femeninos más importantes de nuestro país. Soledad Mallol y Elena Martín inventaron su propio lenguaje y convirtieron sus pelucas en un auténtico símbolo nacional.

Elena y Soledad triunfaron en un mundo muy marcado por lo masculino. El machismo condicionó su carrera, provocando que muchas veces se las reconociera por ser mujeres humoristas, en lugar de humoristas en sí mismas.

Pese a todo, Las Virtudes siempre lucharon por reivindicar el papel de la mujer en un mundo donde la risa no debería entender de géneros. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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Las Virtudes

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