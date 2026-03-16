A partir de las 17:00
Esta tarde, Las Virtudes vuelven a unirse para visitar el plató de Y ahora Sonsoles
Soledad Mallol y Elena Martín, más conocidas como Las Virtudes, visitan el plató de Y ahora Sonsoles para rememorar una carrera marcada por el humor y la reivindicación.
Publicidad
Las Virtudes fueron uno de los dúos cómicos femeninos más importantes de nuestro país. Soledad Mallol y Elena Martín inventaron su propio lenguaje y convirtieron sus pelucas en un auténtico símbolo nacional.
Elena y Soledad triunfaron en un mundo muy marcado por lo masculino. El machismo condicionó su carrera, provocando que muchas veces se las reconociera por ser mujeres humoristas, en lugar de humoristas en sí mismas.
Más Noticias
- David DeMaría recuerda los golpes que le llevaron a caer en depresión: "No me esperaba la demanda de divorcio"
- Aprende a limpiar bien la nevera: el desconocido truco de Ordenatriz para pagar menos luz
- Aramís Fuster, en guerra con su casero: ¿está la vidente autosaboteándose para evitar saldar su deuda?
Pese a todo, Las Virtudes siempre lucharon por reivindicar el papel de la mujer en un mundo donde la risa no debería entender de géneros. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
Publicidad