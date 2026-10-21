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Las Trillizas de Oro de Julio Iglesias, en directo esta tarde en Y ahora Sonsoles
María Eugenia, María Emilia y María Laura fueron las coristas de Julio Iglesias, conocidas como Las Trillizas de Oro. Hoy en Y ahora Sonsoles, hablamos con ellas en directo.
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María Emilia, María Eugenia y María Laura Rousse son conocidas como Las Trillizas de Oro. Las actrices argentinas saltaron a la fama al ser elegidas coristas de Julio Iglesias a finales de los años 70.
Las Trillizas de Oro tenían apenas 17 años, cuando Julio Iglesias se fijó en ellas. Estuvieron trabajando junto a él durante dos años, pero su fama alcanzó tal notoriedad que ya perdura hasta hoy.
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Esta tarde, hablamos con Las Trillizas de Oro en Y ahora Sonsoles, que se han reinventado tras formar parte del coro de Julio Iglesias. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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