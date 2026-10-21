Mejores momentos | 21 de octubre
Hervé “no se atreve a tirar otra vez” con 1.000 euros en el marcador y resuelve el panel
Buscar el Supercomodín es siempre una buena idea; a no ser, claro está, que también esté en juego un marcador tan espectacular como el acumulado por Hervé.
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Cuando llega el Panel de la Letra Oculta, lo más habitual es que los concursantes busquen incansablemente el Supercomodín. Sin embargo, Hervé ha tenido un límite y ha optado por ser conservador y llevarse el dinero acumulado a lo largo de la prueba.
Tirada a tirada, el concursante ha ido aumentando el premio que se iba a llevar en caso de resolver el panel, ganando además un Comodín. Y es que, entre la casilla de 150€ y la de 200€, Hervé ha conseguido llegar a la escandalosa cifra de 1.000€. Pero, ¿y la letra oculta?
“Por 1.000€ no te atreves a tirar otra vez”, le comentaba Jorge Fernández, consciente de que ni el gajo más codiciado de todos vale tanto dinero. Así, Hervé se ha dispuesto a leer la pantalla de Brian y así llevarse una merecidísima ola de cuatro cifras.
Puedes ver el panel completo dando play al vídeo de arriba. ¡No te lo pierdas!
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