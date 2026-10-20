Vania Millán, la Miss España que ganó el certamen más cuestionado de la historia: "Llegué a plantearme irme"

Vania Millán es una de las modelos más aclamadas de nuestro país. En 2002, ganó el título de Miss España en uno de los certámenes más polémicos que ha habido. El detonante de la polémica fue Gemma García Marcos, su compañera de habitación durante el concurso, que en realidad era periodista y compró el título de Miss Alicante para infiltrarse en el certamen.

Además de aquel incidente, Vania se vio sobrepasada por la presión del concurso y de los medios, sumada a su juventud y a su falta de seguridad. Tanto es así, que se planteó entregar la corona. "Me tuvieron que calmar muchas veces para no irme", asegura la modelo.

Pese a la polémica, Vania Millán continuó y su carrera despegó a lo más alto. La modelo pasó a ser un rostro habitual no solo en las pasarelas, sino también en la televisión. Además de su carrera, Vania pasó a convertirse en objetivo de titulares por su vida personal.

Su relación con René Ramos, hermano de Sergio Ramos, y su posterior matrimonio con Julián Bayón, crearon gran expectación. Julián se convirtió en su gran apoyo durante su lucha por ser madre y hoy, ambos han cumplido su sueño. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!