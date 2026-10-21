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Boticaria García explica por qué se produce la niebla mental: ¿es normal olvidarse de las cosas?

Cada día nos olvidamos de pequeñas cosas o perdemos algo que estábamos buscando. Algo que, según cuenta Boticaria García, puede ser habitual, pero que se acrecienta dependiendo del sueño o del estrés.

Boticaria García

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La niebla mental, cuando cuesta concentrarse, recordar nombres o encontrar las palabras adecuadas, puede aparecer por distintas razones. Hoy, Boticaria García explica que dormir mal, el estrés y el cansancio pueden estar detrás de estos despistes.

El descanso es clave para que el cerebro funcione bien. Por eso, se recomienda dormir entre siete y nueve horas al día y cuidar la calidad del sueño, ya que no solo importa el tiempo que pasamos en la cama.

La alimentación también puede ayudar. Boticaria García aconseja seguir una dieta mediterránea, con frutas, verduras, pescado y legumbres, e incluir unas siete nueces al día, que son buenas para la memoria. Además, recuerda que los suplementos como las gominolas no garantizan una mejora de la memoria.

Olvidar algo de vez en cuando suele ser normal, pero hay señales que conviene vigilar. Si una persona se pierde en lugares conocidos, repite preguntas sin recordar las respuestas o tiene problemas con tareas habituales, es importante consultar con un profesional sanitario. ¡No te pierdas todos los consejos de Boticaria García en el vídeo de arriba!

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