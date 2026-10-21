Jorge Buxadé (Vox) avisa de qué hará con las ayudas del Gobierno si llega al poder: "Lo primero será una auditoría de todas las mentiras"

El Consejo de Ministros ha puesto en marcha la maquinaria electoral con lo que ha bautizado como "martes sociales". Se trata de la aprobación de toda una serie de prestaciones y ayudas públicas que el Ejecutivo considera urgentes.

Este movimiento, a 39 días de las elecciones, plantea la pregunta de si esta dinámica se mantendría ante un posible cambio de Gobierno.

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, responde a qué ocurriría con estas ayudas si su partido llegara a gobernar junto al PP, tal y como apuntan numerosos sondeos. Susanna Griso le plantea un escenario "sin presupuestos y sin memoria económica".

"Lo primero que vamos a tener que hacer es una auditoría de todas las mentiras y falsedades que puedan encontrarse en las cuentas públicas", sentencia, sin mostrar dudas. Buxadé considera que habrá que revertir muchas de las medidas y enumera algunas de las que cuestiona.

"Ideología, compra de votos e intentar causar daño a España y al futuro Gobierno"

El dirigente de Vox critica los denominados "martes sociales" y señala que las medidas aprobadas en el último de ellos "están dirigidas a comprar el voto de determinados españoles con un dinero que no es suyo".

También denuncia los "nombramientos de colegas" a los que, según afirma, se coloca como delegados o subdelegados del Gobierno para "resolver el problema de las listas", en referencia al cese de seis de ellos anunciado en el Consejo de Ministros.

Por otro lado, sostiene que el Gobierno "ha quitado a cuatro diputados porque eran dueños de numerosísimas viviendas y había que ocultar la realidad de esos auténticos fondos buitre que ellos critican".

"El futuro Gobierno tendrá que asumir consecuencias y revertir otras"

Entre las cuestiones que más le sorprenden, menciona las cantidades destinadas a un fondo de infraestructuras de Asia y las concedidas a ONG para la, según sus palabras, "supuesta lucha contra la violencia de género de Ceuta".

Sobre este último asunto, recrimina al Ejecutivo que no apoye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "evitar las violaciones y las agresiones sexuales" contra las mujeres de Ceuta.

Por todo ello, Buxadé resume los denominados por el Ejecutivo como "martes sociales" en tres conceptos: "Ideología, compra de votos e intentar causar daño a España y al futuro Gobierno".

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