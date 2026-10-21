Alba resuelve un panel de 1.600 euros sin tirar de la ruleta: aplica la mejor estrategia tras el error de Elena

Hervé se ha enfrentado a un panel que rezaba “situación estresante”; algo que, paradójicamente, había vivido poco antes cuando tenía que entregar todos sus gajos (incluyendo la primera parte del Gran Premio) a Alba. Un gesto que le ha tocado repetir cuando, con 350€ y la segunda parte de dicho Gran Premio, volvía a caer en el Se lo doy.

No bastante con esto, el concursante ha perdido su turno al ir a parar a la Quiebra. Así, Elena tomaba el relevo y, cuando había conseguido acumular 300€, se ha dispuesto a resolver el panel. Sin embargo, ha cometido un pequeño error y a Alba le ha tocado tirar, que ya tenía lo cedido por Hervé.

Antes incluso de hacer girar la ruleta, Alba ha comprado una vocal para aclarar las dudas y ha utilizado su Me lo quedo, robando el dinero a Elena. Con 600€ en el marcador y los 1.000€ del Gran Premio, la concursante ha resuelto un panel de 1.600€ sin tan siquiera tirar. ¡Una estrategia perfectamente ejecutada!