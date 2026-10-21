Pan caracol de Joseba Arguiñano: “Esponjoso y perfecto para ñam ñam”

Lo primero que nos ha enseñado Joseba Arguiñano para preparar el pan caracol es la autólisis y luego ha dejado fermentar el pan durante hora y media. Una receta de un pan sorprendente con forma de caracol que te propone Cocina abierta de Karlos Arguiñano para acompañar cualquier comida.

Ingredientes (8 unidades):

400 g de harina media fuerza + 30 g para estirar

6 g de sal

15 g de leche en polvo

35 g de azúcar

200 ml de agua

12 g de levadura fresca

40 g de mantequilla

aceite de oliva virgen extra

1 huevo

1-2 cucharadas de sésamo

flor de sal

Elaboración:

Pon la harina en un bol. Añade el azúcar, la sal, la leche en polvo, el agua y la levadura desmenuzada. Mezcla bien, primero con una espátula y luego con las manos hasta que se integren todos los ingredientes. Tapa con film y deja reposar durante media hora (autólisis).

Mezcla todos los ingredientes menos la mantequilla | antena3.com

Esparce un poco de harina sobre la superficie de trabajo, coloca encima la masa y ve incorporando la mantequilla poco a poco. Amasa durante 10 minutos aproximadamente. Pon la masa de nuevo en el bol, tapa y deja que repose durante 1 hora y media (primera fermentación).

Incorpora la mantequilla poco a poco | antena3.com

De nuevo, esparce un poco de harina sobre la superficie de trabajo y estira la masa, primero con las manos y luego con el rodillo para hacer un rectángulo. Echa unas gotitas de aceite por encima y extiéndelas con una brocha. Haz un rollo largo. Tápalo y deja que repose durante 5-10 minutos.

Corta 8 porciones de tamaño similar. Presiona justo en el medio de cada porción con un palo ligeramente engrasado para que los bordes clásicos se abran y adquieran la forma característica de caracol.

Corta ocho porciones de tamaño similar | antena3.com

Tápalos con un trapo de cocina y deja que reposen durante 1 hora y media (segunda fermentación).

Después, píntalos con huevo batido, esparce por encima unas escamas de sal y un poco de sésamo. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 12-15 minutos.

Deja que se templen y sirve.

Consejo:

Si prefieres, puedes sustituir el agua y la leche en polvo por leche fresca.