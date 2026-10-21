Un acompañamiento de diez
Pan caracol de Joseba Arguiñano: “Esponjoso y perfecto para ñam ñam”
Joseba Arguiñano nos da las claves para elaborar la receta de un pan caracol en Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Un pan esponjoso que hará las delicias en tu mesa.
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Lo primero que nos ha enseñado Joseba Arguiñano para preparar el pan caracol es la autólisis y luego ha dejado fermentar el pan durante hora y media. Una receta de un pan sorprendente con forma de caracol que te propone Cocina abierta de Karlos Arguiñano para acompañar cualquier comida.
Ingredientes (8 unidades):
- 400 g de harina media fuerza + 30 g para estirar
- 6 g de sal
- 15 g de leche en polvo
- 35 g de azúcar
- 200 ml de agua
- 12 g de levadura fresca
- 40 g de mantequilla
- aceite de oliva virgen extra
- 1 huevo
- 1-2 cucharadas de sésamo
- flor de sal
Elaboración:
Pon la harina en un bol. Añade el azúcar, la sal, la leche en polvo, el agua y la levadura desmenuzada. Mezcla bien, primero con una espátula y luego con las manos hasta que se integren todos los ingredientes. Tapa con film y deja reposar durante media hora (autólisis).
Esparce un poco de harina sobre la superficie de trabajo, coloca encima la masa y ve incorporando la mantequilla poco a poco. Amasa durante 10 minutos aproximadamente. Pon la masa de nuevo en el bol, tapa y deja que repose durante 1 hora y media (primera fermentación).
De nuevo, esparce un poco de harina sobre la superficie de trabajo y estira la masa, primero con las manos y luego con el rodillo para hacer un rectángulo. Echa unas gotitas de aceite por encima y extiéndelas con una brocha. Haz un rollo largo. Tápalo y deja que repose durante 5-10 minutos.
Corta 8 porciones de tamaño similar. Presiona justo en el medio de cada porción con un palo ligeramente engrasado para que los bordes clásicos se abran y adquieran la forma característica de caracol.
Tápalos con un trapo de cocina y deja que reposen durante 1 hora y media (segunda fermentación).
Después, píntalos con huevo batido, esparce por encima unas escamas de sal y un poco de sésamo. Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 12-15 minutos.
Deja que se templen y sirve.
Consejo:
Si prefieres, puedes sustituir el agua y la leche en polvo por leche fresca.
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