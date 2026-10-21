Las familias de los alumnos del profesor detenido por agresiones sexuales, a las puertas del colegio: "No sabemos qué pasa detrás de esas paredes"

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un profesor de Matemáticas acusado de agredir sexualmente a una docena de alumnos de entre 12 y 15 años y de grabar explícitamente algunas de las agresiones. Su modus operandi consistía en contactar con las víctimas a través de videojuegos.

"Queremos saber qué ha pasado", reclaman los padres a las puertas del colegio religioso Madres Mercedarias, ubicado en la calle Valverde, junto a la Gran Vía, donde el docente ejercía en el momento de las presuntas agresiones. Los progenitores no daban crédito a lo ocurrido y, pese a la disposición del centro a ofrecer ayuda, se mostraban indignados.

Ante la gravedad de las circunstancias, el colegio religioso Madres Mercedarias ha organizado una reunión con las familias para abordar lo sucedido.

La directora del centro ha expresado ante nuestras cámaras su "total repulsa hacia cualquier acto de violencia contra menores". Asimismo, ha asegurado que el colegio puso la información a disposición de las autoridades en cuanto tuvo conocimiento de ella.

Una de las madres de los alumnos se mostraba desconcertada ante el caso: "No sabemos qué pasa detrás de esas paredes ni quién está al lado de uno".

"Uno está pagando por un colegio y debería haber más protección"

Las madres coincidían en que desconocían por completo los hechos. "Se supone que uno está pagando por un colegio y debería haber más protección", lamentaban mientras reclamaban explicaciones.

Sin embargo, desde el plató, la abogada Beatriz de Vicente ha puesto el foco en una detención previa del acusado, un antecedente que considera "muy inquietante". Según ha explicado, al no haber llegado el caso a sentencia, el profesor no figuraba en el registro de delincuentes sexuales.

De Vicente ha cuestionado que, en situaciones como esta, no se adopten medidas que permitan apartar preventivamente a los docentes del contacto con los alumnos. No obstante, ha señalado la dificultad de imponer una medida cautelar que les impida ejercer, al considerar que podría equivaler a anticipar una condena.

La abogada se ha mostrado convencida de que podrían aparecer más víctimas.

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