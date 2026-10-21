“Puedo hablar con la boca cerrada”: Jorge Fernández alucina con la curiosa habilidad de Elena

A sus 24 años, Elena ha visitado La ruleta de la suerte con el objetivo de ganar el suficiente dinero como para hacer un viaje a Argentina. Sin embargo, más allá de las presentaciones habituales, la concursante tiene una habilidad de lo más curiosa que Jorge Fernández le ha pedido poner a prueba.

“No conozco a nadie que lo haga”, empezaba diciendo el presentador: “Dice que puede hablar con la boca cerrada”. Una capacidad que, a priori, resulta físicamente imposible. Ahora bien, tal y como ha demostrado, las leyes de la física no aplican cuando Elena quiere conversar.

“Hola, soy Elena y tengo 24 años”, ha comentado con la boca totalmente cerrada. “¡Ahí va!”, se sorprendía Jorge: “¡Se entiende perfectamente!”. El presentador, Brian y, en general, los allí presentes han alucinado con la concursante, estallando en aplausos mientras reían.