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Mejores momentos | 21 de octubre

“Puedo hablar con la boca cerrada”: Jorge Fernández alucina con la curiosa habilidad de Elena

Elena ha visitado La ruleta de la suerte y, durante su presentación, ha puesto a prueba la curiosa habilidad que ha desarrollado.

Jorge Fernández alucina con la curiosa habilidad de Elena

“Puedo hablar con la boca cerrada”: Jorge Fernández alucina con la curiosa habilidad de Elena

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Borja Tamayo
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A sus 24 años, Elena ha visitado La ruleta de la suerte con el objetivo de ganar el suficiente dinero como para hacer un viaje a Argentina. Sin embargo, más allá de las presentaciones habituales, la concursante tiene una habilidad de lo más curiosa que Jorge Fernández le ha pedido poner a prueba.

“No conozco a nadie que lo haga”, empezaba diciendo el presentador: “Dice que puede hablar con la boca cerrada”. Una capacidad que, a priori, resulta físicamente imposible. Ahora bien, tal y como ha demostrado, las leyes de la física no aplican cuando Elena quiere conversar.

“Hola, soy Elena y tengo 24 años”, ha comentado con la boca totalmente cerrada. “¡Ahí va!”, se sorprendía Jorge: “¡Se entiende perfectamente!”. El presentador, Brian y, en general, los allí presentes han alucinado con la concursante, estallando en aplausos mientras reían.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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