A partir de las 17:00
Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se pone en pie para recibir a Los del Río
Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones se conocieron siendo apenas unos niños, pero juntos han pasado a la historia como Los del Río. Un sueño cumplido que jamás imaginaron cuando jugaban en el barrio de Dos Hermanas.
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Los del Río son sinónimo de fiesta, alegría y flamenco. Sin embargo, Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones son mucho más que eso: dos hombres que crecieron juntos y cuya pasión por la música les llevó a convertirse en un icono mundial.
Durante los años 70 y 80 publican discos, participan en programas de televisión y recorren España, además de viajar a América Latina, donde su música empieza a tener una gran acogida. Su canción 'La Macarena' se convierte en un hito internacional, así como 'Sevilla tiene un color especial'.
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Hoy, Los del Río se sientan en el plató de Y ahora Sonsoles para rememorar toda una vida de éxitos y canciones. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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