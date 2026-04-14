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A partir de las 17:00

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se pone en pie para recibir a Los del Río

Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones se conocieron siendo apenas unos niños, pero juntos han pasado a la historia como Los del Río. Un sueño cumplido que jamás imaginaron cuando jugaban en el barrio de Dos Hermanas.

los del rio

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Los del Río son sinónimo de fiesta, alegría y flamenco. Sin embargo, Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones son mucho más que eso: dos hombres que crecieron juntos y cuya pasión por la música les llevó a convertirse en un icono mundial.

Durante los años 70 y 80 publican discos, participan en programas de televisión y recorren España, además de viajar a América Latina, donde su música empieza a tener una gran acogida. Su canción 'La Macarena' se convierte en un hito internacional, así como 'Sevilla tiene un color especial'.

Hoy, Los del Río se sientan en el plató de Y ahora Sonsoles para rememorar toda una vida de éxitos y canciones. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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