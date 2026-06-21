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Actuaciones | La Gran Batalla

Cuatro voces, una misma emoción: así brillan Sara, Miranda, Hattie y Valentina en La Voz Kids

Las cuatro talents se subieron al escenario en la batalla más dulce para cantar ‘Best Part’ en La Voz Kids.

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Cuatro voces, una misma emoción: así brillan Sara, Miranda, Hattie y Valentina en La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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No todas las grandes actuaciones necesitan potencia y espectáculo. Sara, Miranda, Hattie y Valentina demostraron en La Voz Kids que la sensibilidad y la armonía también pueden conquistar un escenario.

Las cuatro talents se unieron para interpretar ‘Best Part’ de Daniel Caesar en una de las actuaciones más delicadas de la noche.

La batalla estuvo marcada por la dulzura, la conexión entre las artistas y la dificultad de construir una interpretación increíble donde cada voz encontrara su espacio. Un reto muy complicado que las jóvenes afrontaron con mucha naturalidad y emoción.

Antoñito Molina fue uno de los primeros en reaccionar tras la actuación: “Qué dulzura, qué cara de buenas personas”, comentó enternecido después de escuchar a las cuatro talents sobre el escenario.

Edurne también quiso reconocer el esfuerzo de sus artistas y recordó que los nervios forman parte de una fase tan importante como La Gran Batalla: “Ha habido nervios por ahí, pero nos pasa a todos”, aseguró la coach.

Por su parte, Leire Martínez destacó la dificultad técnica de la actuación: “Es muy difícil armonizar cuatro personas, cuatro voces. Estamos orgullosas”, señaló. ¡Menuda batalla acabamos de vivir!

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