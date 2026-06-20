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En los próximos capítulos de En tierra lejana: la enfermedad de Fikriye acerca a Alya y Cihan como nunca antes

Tras descubrir la dolorosa verdad sobre la salud de su madre, un paso inesperado de Cihan promete cambiarlo todo entre ellos. ¿Es su segunda declaración de amor?

La enfermedad de Fikriye acerca a Alya y Cihan como nunca antes

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La visita de Fikriye no es coincidencia. La mujer, tras ser recibida de malas maneras, se sincera con Cihan: "Estoy enferma". Su único deseo es pasar con la doctora el poco o mucho tiempo que la vida les regale, pero no lo tiene nada fácil.

Alya, muy enfadada por tenerla cerca, pregunta a Cihan cuándo se va Fikriye de una vez por todas. Es en ese momento cuando él decide dar el paso y le cuenta la verdad. Aunque al principio la doctora no se cree absolutamente nada y piensa que es una nueva manipulación, una visita al hospital lo confirma todo: su madre tiene cáncer.

Mientras lo asimila, Cihan intenta hacerla entrar en razón. Quiere que Alya perdone a su madre antes de que sea demasiado tarde y que se reconcilien. Por eso, le pregunta si de verdad nunca ha tenido recuerdos bonitos con ella en su infancia.

Alya esquiva el pasado y le dice que su hijo es lo único que le queda en este mundo. Es entonces cuando llega el momentazo más esperado: Cihan la rectifica con un tierno: "Y yo". Toda una declaración de amor que demuestra que está dispuesto a ser su mayor apoyo.

¿Conseguirá este paso del jefe del clan que su esposa ablande su corazón y perdone a Fikriye? No te pierdas los nuevos capítulos el lunes y martes a las 23:00 horas en Antena 3. ¡Y recuerda que ya los tienes disponibles en atresplayer!

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