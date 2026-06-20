En los próximos capítulos de En tierra lejana: la enfermedad de Fikriye acerca a Alya y Cihan como nunca antes

La visita de Fikriye no es coincidencia. La mujer, tras ser recibida de malas maneras, se sincera con Cihan: "Estoy enferma". Su único deseo es pasar con la doctora el poco o mucho tiempo que la vida les regale, pero no lo tiene nada fácil.

Alya, muy enfadada por tenerla cerca, pregunta a Cihan cuándo se va Fikriye de una vez por todas. Es en ese momento cuando él decide dar el paso y le cuenta la verdad. Aunque al principio la doctora no se cree absolutamente nada y piensa que es una nueva manipulación, una visita al hospital lo confirma todo: su madre tiene cáncer.

Mientras lo asimila, Cihan intenta hacerla entrar en razón. Quiere que Alya perdone a su madre antes de que sea demasiado tarde y que se reconcilien. Por eso, le pregunta si de verdad nunca ha tenido recuerdos bonitos con ella en su infancia.

Alya esquiva el pasado y le dice que su hijo es lo único que le queda en este mundo. Es entonces cuando llega el momentazo más esperado: Cihan la rectifica con un tierno: "Y yo". Toda una declaración de amor que demuestra que está dispuesto a ser su mayor apoyo.

¿Conseguirá este paso del jefe del clan que su esposa ablande su corazón y perdone a Fikriye? No te pierdas los nuevos capítulos el lunes y martes a las 23:00 horas en Antena 3. ¡Y recuerda que ya los tienes disponibles en atresplayer!

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