Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Jesús y su Acordeón tras su peligroso accidente

Un año después del accidente de tráfico que casi le cuesta la vida a María Jesús y su Acordeón, nos cuenta cómo ha pasado sus primeras Navidades recuperada.

cebo

Publicidad

María Jesús y su Acordeón vive rodeada de música, tanto que el instrumento ya forma parte de su nombre. Su voz ha servido a canciones que ya forman parte de la historia de nuestro país, aunque últimamente, María Jesús ha sido noticia por momentos marcados por las ausencias y el dolor.

El año pasado fue uno de los más complicados para la cantante, que se enfrentaba a las primeras Navidades sin su madre. Una pérdida que marcó un antes y un después en su vida.

A aquel duro golpe, se sumó un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida. Las Navidades pasadas, María Jesús las pasó entre hospitales, heridas y reposo, un momento que hoy por fin queda lejano.

Hoy, María Jesús y su Acordeón nos cuenta cómo ha pasado sus primeras Navidades recuperada. ¿Cómo vivió el accidente? ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Jesús y su Acordeón tras su peligroso accidente

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli, la receta de Joseba Arguiñano

El alcalde de Quinto.

El alcalde de Quinto, sobre la espantada de sus compañeros de la lista de Pilar Alegría: "Se ha sacado de contexto"

Ensalada de pimientos tricolor y bacalao
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: receta de ensalada de pimientos tricolor y bacalao para combatir los excesos

Elena Valenciano en Espejo Público.
PSOE

Elena Valenciano, exvicesecretaria del PSOE: "El PSOE atraviesa un sectarismo enorme"

Estafa en las aplicaciones de citas.
ROBOS EN CITAS

"Me quedé dormido en cinco segundos": así drogaban y robaban a hombres en plena cita

Una organización formada por personas procedentes de América Latina utilizaba aplicaciones de citas para ganarse la confianza de hombres adinerados, drogarlos con benzodiacepinas y desvalijar sus viviendas en Madrid y Barcelona. Una de las víctimas relata a Espejo Público cómo perdió el conocimiento tras beber una cerveza adulterada en su propia casa.

Fiebre inmobiliaria en Madrid.
Mercado inmobiliario

Fiebre latina por los pisos de lujo: "Para un madrileño no es asequible, pero en México es un precio normal"

Recorremos el barrio de Salamanca, donde el 60% de los pisos de lujo son adquiridos por clientes extranjeros, especialmente latinoamericanos. Enrique consigue viviendas para sus compatriotas mexicanos. Así es un piso de tres millones tras una reforma de cuatrocientos mil.

Felisuco en Espejo Público.

La confesión de Felisuco sobre su hija pequeña: "En una ocasión se me fue la mano"

Fofito y Rody

Fofito y Rody Aragón recuerdan la muerte de su padre, Fofó: "Aquello fue tremendo"

Tragedia en Málaga tras la muerte de dos adolescentes.

La agonía de los menores calcinados en el incendio de Alhaurín el Grande: "El chiquillo gritaba pero no podían hacer nada"

Publicidad