Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Jesús y su Acordeón tras su peligroso accidente

María Jesús y su Acordeón vive rodeada de música, tanto que el instrumento ya forma parte de su nombre. Su voz ha servido a canciones que ya forman parte de la historia de nuestro país, aunque últimamente, María Jesús ha sido noticia por momentos marcados por las ausencias y el dolor.

El año pasado fue uno de los más complicados para la cantante, que se enfrentaba a las primeras Navidades sin su madre. Una pérdida que marcó un antes y un después en su vida.

A aquel duro golpe, se sumó un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida. Las Navidades pasadas, María Jesús las pasó entre hospitales, heridas y reposo, un momento que hoy por fin queda lejano.

Hoy, María Jesús y su Acordeón nos cuenta cómo ha pasado sus primeras Navidades recuperada. ¿Cómo vivió el accidente? ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!