En plató
Fofito y Rody Aragón recuerdan la muerte de su padre, Fofó: "Aquello fue tremendo"
Ambos hermanos se han reencontrado en nuestro programa para recordar el éxito de los Payasos de la Tele y de su padre, Fofó, cuya pérdida aún recuerdan emocionados.
Fofito y Rody Aragón han protagonizado un momento muy emocionante en Y ahora Sonsoles. Ambos se han reencontrado por sorpresa y se han fundido en un abrazo que nos ha encogido el corazón.
Juntos han recordado a los Payasos de la Tele y a uno de sus grandes pilares: su padre, Fofó. Este fue un icono de la comedia y un personaje histórico que marcó a toda una generación, llevando sonrisas a todas las casas.
Fofó fallecía en 1976, en pleno éxito de los Payasos de la Tele. Cuando murió, 25.000 personas acudieron a Vallecas a darle el último adiós en un entierro de masas. "Aquello fue tremendo", recuerda Fofito.
A día de hoy, sus hijos aún le recuerdan emocionados y como una figura que siempre les ha guiado a cada paso. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!
