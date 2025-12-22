Antía, ganadora de La Voz 2025: "Cantar en la calle ha sido de las mejores experiencias de mi vida"

Antía se ha convertido en la voz más querida de nuestro país, alzándose como la ganadora de La Voz 2025. La talent, que pasó del equipo de Sebastián Yatra al equipo de Pablo López, fue la más votada por los espectadores.

La joven es la prueba de que los sueños pueden cumplirse: empezó cantando en la calle y ha terminado proclamándose ganadora del concurso. Un recorrido de película que la ha llevado de actuar ante desconocidos a conquistar al público desde el gran escenario del programa.

"Cantar en la calle ha sido de las mejores experiencias de mi vida", asegura, "tengo muchas historias, gente que te trae un café, gente que se emociona, una vez me puse a llorar cantando... mil historias".

Hoy, Antía se muestra emocionada ante su trayectoria en el programa, que asegura que ha sido un auténtico sueño. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!