Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
LOTERÍA DE NAVIDAD EN DIRECTO

En plató

Antía, ganadora de La Voz 2025: "Cantar en la calle ha sido de las mejores experiencias de mi vida"

La talent conquistó al público en la gran final de La Voz, alzándose con el título de ganadora. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado sobre su paso por el concurso!

Antía

Publicidad

Antía se ha convertido en la voz más querida de nuestro país, alzándose como la ganadora de La Voz 2025. La talent, que pasó del equipo de Sebastián Yatra al equipo de Pablo López, fue la más votada por los espectadores.

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

La joven es la prueba de que los sueños pueden cumplirse: empezó cantando en la calle y ha terminado proclamándose ganadora del concurso. Un recorrido de película que la ha llevado de actuar ante desconocidos a conquistar al público desde el gran escenario del programa.

"Cantar en la calle ha sido de las mejores experiencias de mi vida", asegura, "tengo muchas historias, gente que te trae un café, gente que se emociona, una vez me puse a llorar cantando... mil historias".

Hoy, Antía se muestra emocionada ante su trayectoria en el programa, que asegura que ha sido un auténtico sueño. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Gemelos

Dos parejas de gemelos intercambiados al nacer que descubrieron la verdad por casualidad

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

Una noche para la historia: los momentos más virales de la Gran Final de La Voz 2025

Pasajero avión

Pasajero del avión en el que intentaron embarcar a una mujer fallecida: "Estaba muy pálida, pero parecía dormida"

Geli
Nos lo cuenta

Geli, orgullosa de compartir piso a los 58: "Me da libertad de hacer cosas que no podía hacer viviendo sola"

Antía
En plató

Antía, ganadora de La Voz 2025: "Cantar en la calle ha sido de las mejores experiencias de mi vida"

Ganadores El Gordo
¡ENHORABUENA!

Una Asociación que ayuda a personas con alzhéimer gana El Gordo: "¡Somos millonarios!"

Este año, el Gordo de la Lotería de Navidad ha caído en Villaseca de Laciana (León), repartiendo millones entre los vecinos y la Asociación de Alzheimer del valle, que celebran un premio que permitirá mejorar la vida de muchas familias de la comarca.

me toca tres veces la lotería
Nos lo cuenta

"Me ha tocado la Lotería tres veces": la insólita historia de Miguel Ángel

Si ganar la Lotería es difícil, imagínense hacerlo tres veces. Esta es la historia de Miguel Ángel, que ganó El Gordo en 2019 y hace 36 años un quinto premio, al igual que este año.

Melody, Blanca Paloma y Pastora Soler

“Ha sido brutal”: así se vivió la Gran Final de La Voz desde dentro con grandes artistas

Los coaches de La Voz

Así pasan la Navidad los coaches de La Voz: villancicos, familia, ¡y hasta dos chefs en la cocina!

Un matemático nos da el truco para que nos toque la lotería.

El truco matemático para saber si podemos ganar cualquier lotería: "Lo que se recupera por cada euro invertido es del 70%"

Publicidad