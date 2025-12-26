Ángel cae cuatro veces seguidas en el ‘Exprés’

Ángel parece tener algo que atrae al gajo ‘Exprés’. El concursante del atril rojo ha caído hasta cuatro veces seguidas en el mismo lugar, sin buscarlo. En cada ocasión, Jorge Fernández le ha animado a levantarlo, pero Ángel ha preferido no arriesgar… hasta el último momento.

Cuando ni siquiera el propio presentador esperaba que se decidiera, el concursante se ha atrevido a resolver el panel con el ‘Exprés’. Ha levantado el gajo y la jugada le ha salido bastante bien.

¡No te puedes perder este momentazo!