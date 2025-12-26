Antena3
Alicia se lleva el Bote de La ruleta de la suerte de la forma más inesperada

La concursante no confiaba en llegar al gajo del Bote, pero sin decir nada, lo ha conseguido y ha sorprendido a todos.

Arancha Mela
En esta ocasión, el turno era de Alicia, la concursante del atril amarillo. A pesar de tratarse de un Panel con Bote, nadie esperaba que acabara cayendo en el gajo, ya que en ningún momento ha mostrado demasiado entusiasmo por ir a por él.

Sin embargo, Alicia sí tenía claro en su cabeza que quería perseguir el Bote y, aunque no confiaba del todo en sí misma, ha terminado consiguiéndolo. El panel que ha resuelto decía: “Sírvete tú mismo: canelones de rape y gambones”.

Hasta este momento, la concursante no ha tenido demasiada suerte en el programa. Pero el giro ha sido total al hacerse con un gran Bote que le ha permitido adelantar a sus compañeros y pasar a la Gran Final de La ruleta de la suerte con un total de 2.425 euros.

El análisis del discurso del Rey.

Silvia Taulés, sobre el discurso del Rey: "La puesta en escena era impoluta pero el aburrimiento estaba garantizado"

Ángel cae cuatro veces seguidas en el ‘Exprés’

Ángel cae cuatro veces seguidas en el ‘Exprés’

Jorge Fernández, sorprendido ante la forma única de celebrar las campanadas de Mariola
Jorge Fernández, sorprendido ante la forma única de celebrar las campanadas de Mariola

A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a María Jesús y su Acordeón tras su peligroso accidente

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli
Para 4 personas

Crema de setas con tortitas de pollo y brócoli, la receta de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado una crema ligera de setas que acompaña con tortitas de pollo y brócoli. Un plato muy completo con gran cantidad de beneficios saludables.

El alcalde de Quinto.
PSOE ARAGÓN

El alcalde de Quinto, sobre la espantada de sus compañeros de la lista de Pilar Alegría: "Se ha sacado de contexto"

El 8 de febrero hay elecciones autonómicas en Aragón y Pilar Alegría se ha encontrado con una fuga en sus listas porque no ven opciones de conseguir escaño.

Ensalada de pimientos tricolor y bacalao

Karlos Arguiñano: receta de ensalada de pimientos tricolor y bacalao para combatir los excesos

Elena Valenciano en Espejo Público.

Elena Valenciano, exvicesecretaria del PSOE: "El PSOE atraviesa un sectarismo enorme"

Estafa en las aplicaciones de citas.

"Me quedé dormido en cinco segundos": así drogaban y robaban a hombres en plena cita

