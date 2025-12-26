Alicia se lleva el Bote de La ruleta de la suerte de la forma más inesperada

En esta ocasión, el turno era de Alicia, la concursante del atril amarillo. A pesar de tratarse de un Panel con Bote, nadie esperaba que acabara cayendo en el gajo, ya que en ningún momento ha mostrado demasiado entusiasmo por ir a por él.

Sin embargo, Alicia sí tenía claro en su cabeza que quería perseguir el Bote y, aunque no confiaba del todo en sí misma, ha terminado consiguiéndolo. El panel que ha resuelto decía: “Sírvete tú mismo: canelones de rape y gambones”.

Hasta este momento, la concursante no ha tenido demasiada suerte en el programa. Pero el giro ha sido total al hacerse con un gran Bote que le ha permitido adelantar a sus compañeros y pasar a la Gran Final de La ruleta de la suerte con un total de 2.425 euros.