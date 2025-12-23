Nos lo cuenta
Lucía se declara en huelga en Nochebuena: "Este año vais a guisar vosotros, yo ya estoy harta"
A sus 83 años, ha decidido que será el primer año en el que no cocinará en Nochebuena. Por primera vez, quiere ser la invitada y disfrutar de los suyos de verdad.
Lucía Prieto, manchega de 83 años, ha decidido este año romper con una tradición que ha marcado toda su vida: cocinar la cena de Navidad para su familia. Tras décadas encargándose de todo, se planta y quiere ser, por primera vez, la invitada.
Cansada del esfuerzo físico y de pasar la noche en la cocina mientras el resto disfruta, Lucía reivindica su derecho a descansar. “El que cocina es el que pringa siempre”, asegura, lamentando no poder sentarse ni compartir tiempo con sus nietos durante las celebraciones.
"Este año les he dicho: aquí os quedáis, vais a guisar vosotros", asegura, "yo ya estoy harta". Por eso, ha decidido irse con su hermana de viaje y dejar a su familia en el pueblo: "Que se apañen".
Como alternativa para esta Navidad, propone pedir la comida a domicilio o que sus hijos asuman el mando en sus propias casas. Como muchas mujeres de su generación, sueña con disfrutar por una vez de aquello que siempre fue una imposición social para ellas.
