Nos lo cuenta
La hermana de Alba está en la UCI tras tomarse una infusión detox: "Necesita un trasplante de hígado urgente"
Raquel se tomó esta infusión comprada por internet hace dos semanas y tras sentirse mal y pasar por urgencias, la mandaron de vuelta a casa. Sin embargo, el pasado viernes volvió al hospital y, desde entonces, permanece ingresada en la UCI a la espera de un trasplante de hígado.
Publicidad
Raquel y su hermana Alba compraron en mayo unas infusiones “detox” a una vendedora ambulante que las promocionaba en redes sociales, sin saber que aquello la llevaría directa a la UCI. Tras consumirlas durante varios meses Raquel comenzó a sentirse muy mal.
La joven acudió a urgencias con dificultad respiratoria, vómitos y fuertes dolores abdominales. Aunque le dijeron que era un simple virus, al ver que no mejoraba fue ingresada en la UCI pocos días después con deshidratación y sospecha de hepatitis.
Los médicos confirmaron que el hígado dejó de funcionar y que Raquel necesita urgentemente un trasplante. "Nos dicen que su hígado no funciona y que la infección se le transmitió al riñón", nos cuenta Alba, "nos han dicho que es porque la infusión tenía una planta que le hacía daño al hígado".
Más Noticias
- Saray, víctima de la estafa de los enlaces: "No sospeché porque mi hijo había pedido un paquete"
- Lucía se declara en huelga en Nochebuena: "Este año vais a guisar vosotros, yo ya estoy harta"
- Nieves, dispuesta a quedarse en casa en Navidad por no contagiarse de gripe: "En Nochebuena seremos solo mi marido y yo"
El hospital se ha hecho cargo del caso mientras continúa la investigación sobre el origen del problema. ¿Tomará la familia acciones legales sobre la vendedora?
Publicidad