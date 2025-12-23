Antena3
La hermana de Alba está en la UCI tras tomarse una infusión detox: "Necesita un trasplante de hígado urgente"

Raquel se tomó esta infusión comprada por internet hace dos semanas y tras sentirse mal y pasar por urgencias, la mandaron de vuelta a casa. Sin embargo, el pasado viernes volvió al hospital y, desde entonces, permanece ingresada en la UCI a la espera de un trasplante de hígado.

Hermana infusión

Raquel y su hermana Alba compraron en mayo unas infusiones “detox” a una vendedora ambulante que las promocionaba en redes sociales, sin saber que aquello la llevaría directa a la UCI. Tras consumirlas durante varios meses Raquel comenzó a sentirse muy mal.

La joven acudió a urgencias con dificultad respiratoria, vómitos y fuertes dolores abdominales. Aunque le dijeron que era un simple virus, al ver que no mejoraba fue ingresada en la UCI pocos días después con deshidratación y sospecha de hepatitis.

Los médicos confirmaron que el hígado dejó de funcionar y que Raquel necesita urgentemente un trasplante. "Nos dicen que su hígado no funciona y que la infección se le transmitió al riñón", nos cuenta Alba, "nos han dicho que es porque la infusión tenía una planta que le hacía daño al hígado".

El hospital se ha hecho cargo del caso mientras continúa la investigación sobre el origen del problema. ¿Tomará la familia acciones legales sobre la vendedora?

Balizas.

La Guardia Civil responde a la DGT sobre la polémica de las balizas: "Es una herramienta que ha venido a sumar a la seguridad vial"

