Sonsoles Ónega y sus colaboradores nos cuentan cómo son sus Navidades: "No puede faltar una foto de mi abuela en cada mesa"

La Navidad es una época llena de significado, en la que cada persona mantiene tradiciones y costumbres diferentes. Para conocer cómo viven estos días tan especiales, hemos querido preguntar a Sonsoles Ónega y algunos de los colaboradores del programa qué es para ellos la Navidad y qué no puede faltar en sus casas estos días.

Sonsoles Ónega lo tiene claro: en su casa en Navidad no puede faltar una foto de su abuela en cada mesa que se ponga. Algo en lo que han coincidido muchos de los colaboradores, la importancia de la familia en estas fechas.

Hay quien, como Nacho Gay, no concibe unas Navidades sin turrón o sin regalos, como Pilar Vidal. Y si algo es típico de todas las casas son los villancicos, desde los más modernos, como el favorito de Carlos Quílez, de ACDC, hasta los más tradicionales, que son los que más le gustan a Carmen Lomana.

Aunque todos tengan distintas maneras de celebrar, coinciden en una cosa: la importancia de compartir y de la familia. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!