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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos qué papel tuvo la familia de Silvia Tortosa durante sus últimos meses

Un familiar de Silvia Tortosa aclara cómo se comportó la familia con ella los meses previos a su muerte. ¿Se desentendieron de la actriz como asegura Ana Congost?

La fortuna millonaria de Silvia Tortosa, sin herederos al haber fallecido sin descendencia directa

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La muerte de Silvia Tortosa dejó abiertas muchas incógnitas. Después de que nombrara heredera a su amiga Ana Congost, dejando fuera a su familia y a su exmarido de la herencia, esta aseguró nadie se preocupó por ella durante sus últimos meses de vida.

Un familiar visita hoy el plató de Y ahora Sonsoles para reivindicar el papel de la familia y aclarar que siempre estuvieron ahí para Silvia. A pesar de lo que dice la heredera universal de su prima, esta advierte que nunca abandonaron a Silvia.

Hoy, Cristina Tortosa nos cuenta toda la verdad sobre la familia de Silvia Tortosa y cómo les sentó quedar fuera de la herencia. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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