Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos qué papel tuvo la familia de Silvia Tortosa durante sus últimos meses

La muerte de Silvia Tortosa dejó abiertas muchas incógnitas. Después de que nombrara heredera a su amiga Ana Congost, dejando fuera a su familia y a su exmarido de la herencia, esta aseguró nadie se preocupó por ella durante sus últimos meses de vida.

Un familiar visita hoy el plató de Y ahora Sonsoles para reivindicar el papel de la familia y aclarar que siempre estuvieron ahí para Silvia. A pesar de lo que dice la heredera universal de su prima, esta advierte que nunca abandonaron a Silvia.

Hoy, Cristina Tortosa nos cuenta toda la verdad sobre la familia de Silvia Tortosa y cómo les sentó quedar fuera de la herencia. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 horas en Antena 3!