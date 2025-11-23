Nutriman desvela los trucos caseros definitivos para conservar mejor los alimentos y ahorrar dinero

Conservar bien los alimentos puede ahorrar dinero y evitar desperdicios. Por eso, Nutriman nos da sus trucos caseros que nos lo ponen muy fácil.

Colgar las cebollas en medias viejas puede parecer extravagante, pero es uno de los métodos más eficaces para mantenerlas secas y separadas. Un simple nudo entre cada pieza evita que se toquen y aceleren su deterioro.

El perejil, por su parte, se conserva mejor tratándolo como a un ramo de flores. Envolver las hojas con una bolsa de plástico y mantenerlo en la nevera prolonga su frescura varios días.

Las patatas agradecen la oscuridad y los entornos frescos, alrededor de 10 grados. Para evitar brotes, basta con colocar una o dos manzanas entre ellas, un truco tan sencillo como útil.

Por su parte, los frutos delicados, como arándanos y frambuesas, necesitan un lavado previo en una mezcla de agua y vinagre blanco antes de refrigerarse. Y las manzanas duran más en bolsas herméticas sin aire, mientras que los champiñones se conservan mejor en papel dentro de la nevera. ¡Dale al play para ver todos los trucos en el vídeo de arriba!