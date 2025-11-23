Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NUTRIMAN

Nutriman desvela los trucos caseros definitivos para conservar mejor los alimentos y ahorrar dinero

En tiempos de cesta de la compra disparada, cada gesto cuenta para evitar el desperdicio. Por eso, Luis Alberto Zamora comparte sus trucos para alargar la vida de productos frescos.

Nutriman

Publicidad

Conservar bien los alimentos puede ahorrar dinero y evitar desperdicios. Por eso, Nutriman nos da sus trucos caseros que nos lo ponen muy fácil.

Colgar las cebollas en medias viejas puede parecer extravagante, pero es uno de los métodos más eficaces para mantenerlas secas y separadas. Un simple nudo entre cada pieza evita que se toquen y aceleren su deterioro.

El perejil, por su parte, se conserva mejor tratándolo como a un ramo de flores. Envolver las hojas con una bolsa de plástico y mantenerlo en la nevera prolonga su frescura varios días.

Las patatas agradecen la oscuridad y los entornos frescos, alrededor de 10 grados. Para evitar brotes, basta con colocar una o dos manzanas entre ellas, un truco tan sencillo como útil.

Por su parte, los frutos delicados, como arándanos y frambuesas, necesitan un lavado previo en una mezcla de agua y vinagre blanco antes de refrigerarse. Y las manzanas duran más en bolsas herméticas sin aire, mientras que los champiñones se conservan mejor en papel dentro de la nevera. ¡Dale al play para ver todos los trucos en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Nutriman

Nutriman desvela los trucos caseros definitivos para conservar mejor los alimentos y ahorrar dinero

"Estoy super orgulloso de este camino que hemos podido hacer juntos": Mika se despide de esta talent

"Me duele mucho, es impensable": Mika no esperaba la eliminación de su talent y así se despide de ella

¡Buenísimo! Joaquín Padilla ‘arrasa’ con esta increíble versión

La banda de La ruleta de la suerte sufre un cambio por primera vez en 13 años: “Ha caído una tradición”

"Para él ya soy un hijo más": el gesto con el que el padre de Nuria Roca ha sorprendido a Juan del Val
Muy unidos

"Para él ya soy un hijo más": el gesto con el que el padre de Nuria Roca ha sorprendido a Juan del Val

Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche
Crónica

El quinto programa deja un premio de casi 32.000 euros a una concursante

Tita Cervera
Repasamos

¿Qué hay detrás de la renuncia al título de Tita Cervera? La decisión que pretende proteger su legado familiar

La hasta ahora baronesa Thyssen ha renunciado a su nacionalidad suiza y, por tanto, al apellido que sustentaba su título nobiliario. En Y ahora Sonsoles te contamos todos los detalles sobre esta inesperada decisión.

“Creo que puedes ganar este concurso”: Yatra lanza la frase que nadie esperaba en La Voz
Mejores momentos | Asalto Final

“Creo que puedes ganar este concurso”: Yatra lanza la frase que nadie esperaba en La Voz

Kimy y Sheila han ofrecido una espectacular batalla en la que los propios coaches han mostrado su admiración por ambas talents.

Jorge Fernández

Jorge Fernández confiesa uno de sus gustos en un panel: “Hasta el año que viene”

Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche

Alicia consigue caer en el gajo de los 5.000 euros, ¡dos veces!

Borja, concursante de La ruleta de la suerte noche

“Eso es que eres buen aparcacoches”, la broma de Jorge Fernández ante el fracaso de Borja

Publicidad