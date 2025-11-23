Antena 3 LogoAntena3
¿Qué hay detrás de la renuncia al título de Tita Cervera? La decisión que pretende proteger su legado familiar

La hasta ahora baronesa Thyssen ha renunciado a su nacionalidad suiza y, por tanto, al apellido que sustentaba su título nobiliario. En Y ahora Sonsoles te contamos todos los detalles sobre esta inesperada decisión.

Tita Cervera

Tita Cervera, hasta ahora conocida como la baronesa Thyssen, ha pasado a llamarse tan solo Carmen-Thyssen. Esta ha renunciado a su nacionalidad suiza y, por tanto, a su apellido Thyssen-Bornemisza, que sustenta el título de baronesa.

Al perder la nacionalidad, todo documento que se haya expedido con su anterior apellido. Sin embargo, para no perder el "Thyssen", Tita Cervera se ha puesto de nombre de pila Carmen-Thyssen, haciendo así un truco que le permite conservarlo en el registro civil.

El motivo tras la renuncia

La hasta ahora baronesa ha renunciado a su título para poder adquirir la nacionalidad andorrana. Esta no cumpliría los requisitos para ser ciudadana de la ciudad condal con doble nacionalidad, por lo que se tuvo que desprender de su parte suiza.

Carmen Thyssen querría proteger su legado económicamente. Según nos contó nuestro colaborador Nacho Gay, si la herencia se repartía en Suiza, a Borja (que ya habría recibido gran parte de la herencia del barón), le tocaría más que si se repare en Andorra. "Quiere proteger a las gemelas", advirtió Nacho Gay.

Carmen Thyssen

La respuesta de Carmen Thyssen

El estallido de la noticia parece que no sentó bien a Tita Cervera, que aseguraba que sigue teniendo el mismo nombre que siempre. Además, sostiene que el título de baronesa lo tendrá también hasta su muerte.

Carmen Thyssen

"Me casé en Inglaterra, soy la mujer del barón, su viuda y lo seré toda la vida", afirma. Sin embargo, una boda no permite que se use el apellido de casada en otros países. ¿Por qué no aclara la baronesa si realmente ha renunciado al título?

