Familia de la menor fallecida tras someterse a un tratamiento en una clínica dental: "Los padres están muertos"

La Consejería de Sanidad ha clausurado una clínica dental de Alzira después de que dos niñas, atendidas el mismo día en el centro, ingresaran en el hospital con graves complicaciones. Una de ellas, de 6 años, falleció horas después tras entrar en parada cardiorrespiratoria; la otra, de 4, permanece en la UCI pediátrica.

La dueña de la clínica asegura que a la pequeña se le aplicó sedación y anestesia local para una intervención sencilla, y afirma no entender lo ocurrido. Sanidad investiga ahora el material utilizado, incluido un posible problema en un lote de anestesia, mientras se trata de esclarecer el origen de la tragedia.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el tío de la menor fallecida. Según nos cuenta, los padres están destrozados, porque tenían problemas para concebir y ahora han tenido que despedir a la pequeña. "Están muertos", afirma.

Dos tragedias en cuestión de horas que hacen saltar las alarmas. ¿Qué pudo terminar con la vida de la niña de seis años?