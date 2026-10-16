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A PARTIR DE LAS 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Melody, la niña que se convirtió en estrella internacional

La artista celebra un cuarto de siglo en la música y hace un repaso por sus momentos y canciones más míticas. Hoy, nos cuenta cuáles han marcado más su historia.

Melody

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Melodía Ruiz Gutiérrez, más conocida como Melody, está de celebración. La artista que conocimos con temas como 'El baile del gorila', cumple ahora 25 años en la música.

Con motivo de su aniversario, Melody se embarca en un Tour de lo más especial, en el que hace un guiño a su pasado y a sus momentos más míticos en la industria musical. Desde la niña de cinco años que ya se subía a los escenarios, hasta la estrella internacional en la que se ha convertido.

Esta tarde, Melody se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para echar la vista atrás y hablarnos de su vida más personal. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

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