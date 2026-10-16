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LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

José María Figaredo (Vox): "Lo peor de Pedro Sánchez está por ver, todo con tal de seguir aferrado al poder"

El diputado por Vox en el Congreso, José María Figaredo, analiza los movimientos de Sánchez y habla de la solución a las pensiones y al alquiler en España.

Figaredo Vox en Espejo

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Manuel Pinardo
Publicado:

El PSOE ha respondido a las palabras del Partido Popular y de Vox en el que afirman gestionar y solucionar el problema de las pensiones en España. El propio PSOE les acusa de privatizar las pensiones y el propio diputado de Vox, José María Figaredo, ha respondido.

"Veréis que el PSOE está lanzando la mentira, como ellos no quieren hablar de sus temas, lanzan la mentira contra los demás, Vox tiene en su programa económico y de vivienda un punto específico que dice: garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y analizar la creación de un fondo de pensiones público", por ello, recalca Figaredo, que el PSOE miente.

Para explicar cómo funciona a los pensionistas, las medidas de Vox, Figaredo ha respondido a la pregunta de Susanna Griso: "Esto significa que si Pedro Sánchez sigue en el Gobierno y sus medidas se siguen aplicando, el sistema llegará al punto en el que sean impagables".

"La deuda de España cada día es mayor"

Figaredo ha destacado que la deuda de España cada día es mayor: "Dicen que la economía va estupendamente, pero estamos cada vez más endeudados, en definitiva, endeudan España y lo hacen inviable, llevan haciéndolo en esta última legislatura".

Desde Vox creen que la solución por el momento no se puede saber a ciencia cierta ya que el Gobierno les ha dejado un agujero que nadie sabe de cuánto es, y recuerdan que lo primero que tienen que hacer para solucionar el problema es "sacar a Sánchez del Gobierno".

Sobre la polémica del marido de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha querido matizar que el propio partido socialista, ha ido lanzando cortinas de humo y han arruinado las pensiones de los españoles llevándoles a la miseria.

"Lo peor de Sánchez está por ver"

Finalmente, ha sido preguntado por el nuevo expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el diputado de Vox ha sido claro: "Incumple todas las normas, le da igual, lo vemos con esto pero piensen en la ley de nietos, han tratado alterar el censo electoral de España. Le da todo igual, lo peor de Sánchez está por ver, con tal de seguir aferrado al poder", concluye.

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