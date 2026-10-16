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El sencillo truco de Joseba Arguiñano para picar el perejil con el que sorprende a Marc Giró

Joseba Arguiñano ha regalado a Marc Giró un sencillo truco para cortar el perejil rápidamente para que salga perfecto.

Joseba Arguiñano y Marc Giró

El sencillo truco de Joseba Arguiñano para picar el perejil con el que sorprende a Marc Giró

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Borja Tamayo
Publicado:

Picar perejil a mano puede ser un verdadero caos. Trocos que se quedan pegados al cuchillo, zonas que no se llegan a cortar o cortes muy poco uniformes son algunas de las problemáticas más comunes. Sin embargo, Joseba Arguiñano tiene una solución de lo más eficaz.

Marc Giró, quien se ha declarado una persona absolutamente alejada de las dotes culinarias, se enfrentaba a la tarea de dejar el perejil perfectamente picado. Por eso, Joseba se ha adelantado a todos los posibles errores para explicarle cómo hacerlo.

Convirtiendo la rama de perejil en una pequeña bolita y cortando con el cuchillo la bola en cuestión, los trozos salen bien finos y sin perder más tiempo del necesario. Giró lo ha hecho genial, fruto de lo sencillo que resulta este gran truco.

Dale play al vídeo de arriba y toma nota.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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