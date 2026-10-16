Jorge, obligado a dar casi 6.000 euros en el último momento: “Te ha faltado tirárselo a la cara”

Jorge tenía entre manos uno de esos marcadores que hacen historia en el programa. Y es que el concursante ha conseguido caer en la casilla de los 1.000€ y, no bastante con eso, ha multiplicado esta cifra por cinco. Algo que podría haber aumentado más si cabe con el Supercomodín y la Doble letra; sin embargo, ha mantenido el gajo para el futuro.

Tirada a tirada, el concursante ha ido recogiendo gajos igual de interesantes. Todas las vocales, Me lo quedo, Ayuda final e incluso las dos partes del Gran premio valorado en 950€ formaban parte de su atril, teniendo así un marcador de casi 6.000€.

Si bien ha gastado el Supercomodín al caer el Pierde turno, Jorge no ha tenido más remedio que seguir tirando al no conocer la respuesta que escondía la pantalla de Brian. Como bien se dice, tanto fue el cántaro a la fuente… ¡Que se lo dio a Anita! El concursante ha caído en el Se lo doy y, con todo el dolor de su corazón, ha cedido el dinero y los gajos a su compañera. Aunque, por razones evidentes, no ha sido un gesto de cariño precisamente: “Te ha faltado tirárselo a la cara”, decía entre risas el presentador.

No obstante, todavía era su turno y justo tras ir a parar a dicha casilla ha visto cuál era la clave para resolver el panel. Ya era demasiado tarde y, a pesar de tener solo 50€ en su marcador, ha decidido quitarse de encima el mal trago. ¡Una verdadera lástima!

Si quieres ver esta emocionante prueba, la tienes disponible en el vídeo de arriba.