Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 16 de octubre

Jorge, obligado a dar casi 6.000 euros en el último momento: “Te ha faltado tirárselo a la cara”

El marcador de Jorge era realmente espectacular y lo peor ha pasado cuando se acercaba el final de la prueba: ha caído en un Se lo doy.

La ruleta de la suerte

Jorge, obligado a dar casi 6.000 euros en el último momento: “Te ha faltado tirárselo a la cara”

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

Jorge tenía entre manos uno de esos marcadores que hacen historia en el programa. Y es que el concursante ha conseguido caer en la casilla de los 1.000€ y, no bastante con eso, ha multiplicado esta cifra por cinco. Algo que podría haber aumentado más si cabe con el Supercomodín y la Doble letra; sin embargo, ha mantenido el gajo para el futuro.

Tirada a tirada, el concursante ha ido recogiendo gajos igual de interesantes. Todas las vocales, Me lo quedo, Ayuda final e incluso las dos partes del Gran premio valorado en 950€ formaban parte de su atril, teniendo así un marcador de casi 6.000€.

Si bien ha gastado el Supercomodín al caer el Pierde turno, Jorge no ha tenido más remedio que seguir tirando al no conocer la respuesta que escondía la pantalla de Brian. Como bien se dice, tanto fue el cántaro a la fuente… ¡Que se lo dio a Anita! El concursante ha caído en el Se lo doy y, con todo el dolor de su corazón, ha cedido el dinero y los gajos a su compañera. Aunque, por razones evidentes, no ha sido un gesto de cariño precisamente: “Te ha faltado tirárselo a la cara”, decía entre risas el presentador.

No obstante, todavía era su turno y justo tras ir a parar a dicha casilla ha visto cuál era la clave para resolver el panel. Ya era demasiado tarde y, a pesar de tener solo 50€ en su marcador, ha decidido quitarse de encima el mal trago. ¡Una verdadera lástima!

Si quieres ver esta emocionante prueba, la tienes disponible en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

La ruleta de la suerte

Jorge, obligado a dar casi 6.000 euros en el último momento: “Te ha faltado tirárselo a la cara”

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

Figaredo Vox en Espejo

José María Figaredo (Vox): "Lo peor de Sánchez está por ver, todo con tal de seguir aferrado al poder"

Melody
A PARTIR DE LAS 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Melody, la niña que se convirtió en estrella internacional

Jorge en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 16 de octubre

El “caos doméstico” hace ganar a Jorge más de 500 euros y llevarse el Supercomodín

Sandra en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 16 de octubre

“Estás atacada no, lo siguiente”: Sandra inaugura la ruleta por todo lo alto

Sandra ha sido la encargada de inaugurar la ruleta en el programa y lo ha hecho a lo grande, llevándose un marcador de nada menos que 950€.

Abucheos ante la llegada de Marlaska
Descontento en Ceuta

Los ceutíes reciben con abucheos a Marlaska: "El rey vino a escuchar al pueblo, él viene a atender a los migrantes"

El ministro del Interior ha llegado a Ceuta, donde ha sido recibido entre silbidos y abucheos. Los vecinos denuncian que, pese al paso de las semanas, la situación en la ciudad continúa igual.

Merluza con guacamole y patata

Joseba Arguiñano prepara con Marc Giró una merluza con guacamole y patata: sencilla y deliciosa

Joseba Arguiñano y Marc Giró

El sencillo truco de Joseba Arguiñano para picar el perejil con el que sorprende a Marc Giró

Acampada de Sol

Sol se convierte en una piscina con olor a orina mientras los comerciantes denuncian pérdidas de hasta un 30 %

Publicidad