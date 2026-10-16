Mónica Medina, ex de Emilio Gutiérrez Caba, agrede a la prensa con una botella de champán: "A ver si os morís todos"

Mónica Medina ha protagonizado un tenso enfrentamiento con varios reporteros este jueves 15 de octubre durante su salida de la vivienda en la que ha residido durante más de dos décadas y que pertenece a su expareja, el actor Emilio Gutiérrez Caba.

La psicóloga ha perdido los nervios ante las cámaras, ha lanzado una botella de champán contra una periodista, ha insultado a los profesionales que cubrían la noticia y ha roto parte del equipo que llevaban los reporteros.

La botella de champán que ha lanzado Mónica Medina a la prensa | Gtres

Las imágenes del altercado han mostrado a Medina visiblemente alterada, llegando a decir a los reporteros: "A ver si os morís todos". Un episodio que se ha producido en un momento especialmente complicado para ella, después de años de disputa judicial con su expareja por la propiedad del inmueble.

El conflicto se remonta a 2022, cuando Emilio Gutiérrez Caba reclamó recuperar de la vivienda. Medina ha defendido estos año que realizó importantes aportaciones económicas durante su relación y asegura haber invertido cerca de 230.000 euros en la casa, una cantidad que pretende reclamar por vía judicial. Sin embargo, la resolución judicial dio la razón al actor, que podrá recuperar el inmueble.

Mónica Medina antes de agredir a la prensa | Europa Press

Aunque la fecha prevista para abandonar la vivienda era el 29 de octubre, Medina ha terminado marchándose este jueves, dos semanas antes del plazo establecido.

Tras el altercado, Gutiérrez Caba ha declarado a Y ahora Sonsoles estar impactado por las imágenes y que Medina ya había adoptado una actitud violenta dentro del piso.