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Joseba Arguiñano prepara con Marc Giró una merluza con guacamole y patata: sencilla y deliciosa

Marc Giró ha visitado la cocina de Joseba Arguiñano y el chef lo ha recibido con una exquisita receta de merluza con guacamole y patata. ¡Toma nota!

Merluza con guacamole y patata

Joseba Arguiñano prepara con Marc Giró una merluza con guacamole y patata: sencilla y deliciosa

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Borja Tamayo
Publicado:

Marc Giró ha confesado no tener ni idea de cocinar en cuanto ha entrado en escena. Sin embargo, con una buena guía como lo ha sido Joseba Arguiñano, ha logrado preparar una exquisita merluza con guacamole y patata. Una receta sencilla y rápida que no te puedes perder.

Ingredientes (2 p.)

2 lomos de merluza (150 g cada uno)

2 patatas

1 aguacate

1 diente de ajo

1 cebolleta

1 cucharada de tomate concentrado

zumo de 1 lima

1 cucharadita de miel

1 cucharada de salsa de soja

aceite de oliva virgen extra

sal

10-12 hojas de cilantro

perejil

Corte 1

Cocer las patatas

Corte 2

Cocinar la merluza

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela. Introduce las patatas (con piel) y cuécelas durante 25-30 minutos. Pasado ese tiempo, escúrrelas y deja que se templen. Pela y córtalas en rodajas. Condiméntalas con sal, perejil picado y aceite de oliva. Resérvalas.

Para hacer el guacamole, pela el ajo y májalo en un mortero con una pizca de sal. Añade el tomate concentrado y sigue majando. Corta el aguacate por la mitad, retira la semilla, pela y trocéalo. Introdúcelo en el mortero junto con el zumo de lima y sigue majando. Incorpora la cebolleta y el cilantro, finamente picados. Remueve bien y reserva.

Mezcla la miel con la salsa de soja.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Sazona los lomos de merluza y cocínalos por el lado de la piel hasta que se doren y queden crujientes. Dales la vuelta y úntalos con la mezcla de soja y miel. Cocínalos 1-2 minutos más.

Haz una cama de patata en cada plato. Coloca encima la merluza y acompaña con el guacamole. Decora con perejil.

Consejo

Cuando cocines merluza a la plancha, déjala quieta los primeros dos minutos. Si intentas moverla y ofrece resistencia, dale unos segundos más; cuando esté dorada, se soltará sola.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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