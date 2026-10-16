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Doña Inés, la mujer que desafió a su tiempo y convirtió La Deslumbrante en su símbolo de libertad

Muere doña Inés, la gran capitana de los Valdés: deja un legado eterno y una verdad que nunca llegó a conocer

LAS HIJAS DE LA CRIADA

Doña Inés muere en Las hijas de la criada sin descubrir el secreto de Clara

La gran matriarca de la familia Valdés fallece sin llegar a descubrir una verdad que habría cambiado su vida, dejando una profunda huella en sus seres queridos.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La familia Valdés vive uno de los momentos más dolorosos de Las hijas de la criada con la muerte de doña Inés. Antes de fallecer, Clara le ha entregado un libro que reconoce su legado como primera patrona del mar y su ayuda a las mujeres del pueblo.

Durante su despedida, se ha escuchado una emotiva carta dirigida a Catalina, en la que Inés recuerda a sus seres queridos. Sin embargo, la matriarca se ha marchado sin descubrir que Clara, a quien siempre quiso como a una hija, era en realidad su hija biológica.

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