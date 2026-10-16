Los ceutíes reciben con abucheos a Marlaska: "El rey vino a escuchar al pueblo, él viene a atender a los migrantes"

"Traidores", "queremos expulsiones" y "fuera invasores" son algunos de los gritos que se han escuchado durante la llegada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la ciudad autónoma de Ceuta. Con silbatos, un megáfono y abucheos, varios vecinos han expresado su descontento con la gestión del Ejecutivo. Algunos de ellos han sido caras visibles de las denuncias sobre la situación en 'Espejo Público' a lo largo de los 78 días que lleva la crisis presente en Ceuta.

El ministro ha visitado las infraestructuras policiales de la frontera del Tarajal, junto al paso fronterizo, donde también se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) provisional habilitado por su departamento en el polígono industrial. Sin embargo, no ha llegado a entrar en el centro.

Hemos podido hablar con una de las vecinas, que nos ha contado que está previsto desmontar este campamento, pero se ha preguntado dónde se instalarán los migrantes cuando eso ocurra. "Es mover el problema de un lado a otro", ha señalado, algo que, según ha explicado, ya hicieron con el desalojo del Trampolín.

"No nos queda otra que gritarle todas las verdades"

"Seguimos sin solución", ha asegurado. Además, nos ha confirmado que no se ha realizado ninguna devolución de migrantes y que tampoco está previsto que se produzca en los próximos días. "Tienen que pasar 12 semanas reglamentarias por ley", ha explicado. De cara a final de año, tampoco se ha mostrado esperanzada con una mejora de la situación.

A este descontento ha sumado que, según denuncia, el ministro "no se quiere reunir con los ceutíes, no nos escucha". "Él viene a atender a las necesidades de los migrantes y a ver cómo están ellos", ha afirmado. Una actitud que ha comparado con la reciente visita de los Reyes, de la que tuvo una impresión muy distinta: "Vinieron a escuchar al pueblo, a arroparnos".

Por todo ello, considera que a los vecinos "no les queda otra" que, cuando el ministro aparezca por las calles de Ceuta, "gritarle todas las verdades". "Estamos psicológicamente agotados, esto es como el día de la marmota y nos sentimos abandonados", ha resumido para describir el sentir de parte de los vecinos ceutíes.

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