El “caos doméstico” hace ganar a Jorge más de 500 euros y llevarse el Supercomodín

Jorge Fernández, concursante de La ruleta de la suerte y tocayo por partida doble del presentador, ha sido el encargado de arrancar con el Panel de la Letra Oculta, que escondía la P para otorgar el Supercomodín a aquel que la encontrara. Sin embargo, su primera tirada lo ha llevado al Pierdo turno para dar paso a Anita.

Anita, por su parte, no ha tenido mejor suerte, que perdía los 75€ ganados al caer en la Quiebra. Tampoco han mejorado las cosas para Laura, que tras ir a parar al gajo de la mitad, devolvía la ruleta a su inaugurador a causa del Pierdo turno.

Esta vez, Jorge no ha perdido la oportunidad y ha lanzado con firmeza. El gajo de Empiezo yo, el del Premio que se traducía en una cámara digital instantánea valorada en 150€ y, al encontrar la P, el Supercomodín han pasado a ser suyos. Todo esto, sumado a los 375€ acumulados en su marcador, le han hecho ganar sus primeros 525€.

Puedes ver el panel completo dando play al vídeo de arriba.