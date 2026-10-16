Gabriel desconfía de Beatriz en Sueños de libertad: su mentira sobre Begoña despierta las sospechas

La tensión aumenta en Sueños de libertad. Mientras Beatriz se recupera de su reciente susto, Gabriel permanece muy pendiente de ella y quiere descubrir qué ocurrió realmente durante su discusión con Begoña.

Para evitar revelar la verdad, la niñera asegura que el enfrentamiento comenzó porque no fue a buscar una infusión para Juanito. Sin embargo, Gabriel no se cree su versión e intenta sonsacarle más información. Beatriz sigue quitándole importancia al conflicto para ocultar que todo comenzó cuando se extralimitó con la carta de Andrés. ¿Conseguirá mantener su secreto?