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SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel desconfía de Beatriz en Sueños de libertad: su mentira sobre Begoña despierta las sospechas
Tras el susto por su embarazo, Beatriz intenta ocultar a Gabriel la verdadera razón de su enfrentamiento con Begoña, pero sus explicaciones no terminan de convencerle.
La tensión aumenta en Sueños de libertad. Mientras Beatriz se recupera de su reciente susto, Gabriel permanece muy pendiente de ella y quiere descubrir qué ocurrió realmente durante su discusión con Begoña.
Para evitar revelar la verdad, la niñera asegura que el enfrentamiento comenzó porque no fue a buscar una infusión para Juanito. Sin embargo, Gabriel no se cree su versión e intenta sonsacarle más información. Beatriz sigue quitándole importancia al conflicto para ocultar que todo comenzó cuando se extralimitó con la carta de Andrés. ¿Conseguirá mantener su secreto?