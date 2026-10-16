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Mejores momentos | 16 de octubre

“Estás atacada no, lo siguiente”: Sandra inaugura la ruleta por todo lo alto

Sandra ha sido la encargada de inaugurar la ruleta en el programa y lo ha hecho a lo grande, llevándose un marcador de nada menos que 950€.

Sandra en La ruleta de la suerte

“Estás atacada no, lo siguiente”: Sandra inaugura la ruleta por todo lo alto

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Borja Tamayo
Publicado:

La primera tirada de Sandra en La ruleta de la suerte ha sido toda una declaración de intenciones, multiplicando por cuatro la casilla de 150€. Una manera impecable de arrancar que le ha permitido comprar las suficientes vocales como para orientar el panel correctamente.

Tras ganar el gajo de Doble letra, caer en la casilla de 100€ y en la de 75€, el propio Jorge Fernández la ha querido felicitar: “Vaya panel llevas nada más empezar”. Sin embargo, la concursante no terminaba de ver la respuesta y ha seguido jugando, arriesgando los 800€ acumulados.

Incluso cometiendo el error de comprar vocal antes de emplear la Doble letra cuando ha caído de nuevo en los 150€, Laura ha logrado terminar la prueba satisfactoriamente con 950€. Una primera ola que le ha servido para recomponerse; ya que, como el propio presentador ha señalado, “estaba atacada no, lo siguiente”.

¿Te has perdido este emocionante panel? Puedes verlo tantas veces como quieras dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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